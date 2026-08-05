华为 WATCH GT 7/Pro 系列智能手表开启全款预售，1588~2688 元

IT之家 8 月 5 日消息，华为 WATCH GT7/Pro 智能手表今天（5 日）正式启动全款预售，，其中 GT7 提供 41/46mm 两种规格，GT7 Pro 提供 46mm 一种规格，IT之家汇总价格信息如下：

HUAWEI WATCH GT 7（8 月 14 日开售）

41mm：氟橡胶表带（樱语粉、晴光蓝）1588 元，复合素皮表带月影灰 1788 元、悦动白 1988 元

46mm：氟橡胶表带（驰光蓝、疾影黑、速影黄）1688 元，复合素皮表带（星云灰）1888 元

其中，41mm 轻度使用场景续航可达 14 天，常规使用场景续航 7 天，越野跑模式续航 32 小时；46mm 分别为 21 天、12 天、51 小时。

该手表还搭载全新的腕上室内滑雪模式，支持单板、双板滑雪，可记录最大速度、平均坡度、累计下降、滑行趟数等数据，全程手表自动记录滑行、缆车和休息时间，无需手动操作。结束滑雪后，手表可即时生成专业运动数据，支持通过 GOSKI App 查看每一趟滑雪轨迹。

户外滑雪方面，其支持全球超 3000 个腕上雪场地图，覆盖 59 国滑雪胜地，还可提前将地图下载到手表上，滑行中能够实时监测转弯类型、次数、频率、运动轨迹及转弯中承受的离心力 G-Force。

除此之外，其支持骑行爬坡规划、爬坡路况播报、急弯提醒等功能，还可连接室内的骑行台。该手表还支持脉搏波房颤及早搏风险提示、睡眠呼吸暂停检测等功能。

HUAWEI WATCH GT 7 Pro（8 月 28 日开售）

46mm：氟橡胶表带（碳晶黑、境野黄、松霜绿）2688 元

这款手表支持高尔夫模式，升级坡度补偿，测算场地坡度，可提供真实距离数据。支持自由设定旗杆定位，从而能获取精确的攻果岭距离；覆盖全球超 17000 个球场地图，还新增表圈计分卡。

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