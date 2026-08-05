SpaceX 猎鹰九号火箭残骸飞行一年半后撞击月球，NASA 称不会威胁地球安全

IT之家 8 月 5 日消息，一枚 SpaceX 猎鹰 9 号火箭的第二级残骸于北京时间下午 2 点 35 分撞击月球表面，撞击点位于月球西侧的爱因斯坦环形山（Einstein Crater）附近，NASA 和 SpaceX 正在利用地面望远镜和太空仪器对此次撞击事件进行跟踪观测。

该火箭残骸重约 4 吨，长约 12 米，来自 2025 年 1 月 15 日的一次商业探月发射任务。当时，这枚猎鹰 9 号火箭成功将美国萤火虫航天公司（Firefly Aerospace）的“蓝色幽灵 1 号”（Blue Ghost 1）月球着陆器，以及日本 iSpace 公司的月球着陆器送往月球。

由于该任务需要比近地轨道任务更大的推力，火箭第二级在释放载荷后燃料耗尽，未能返回地球大气层烧毁或进入安全处置轨道，最终在地球、月球和太阳引力的共同作用下，逐渐靠向月球。

撞击发生时，残骸速度约为每秒 2.4 公里（约 8690km/h）。NASA 预计此次撞击将形成一个约 18 米宽、约 4 米深的陨石坑。撞击能量相当于约 3 吨 TNT 当量。NASA 发言人吉米 · 拉塞尔（Jimi Russell）此前已发表声明，确认“此次撞击对地球不构成危险”。

IT之家注：此类火箭残骸的“上面级”通常在大气层中烧毁或落入海洋，但探月任务往往因燃料限制而无法实现受控离轨，这是深空任务中常见的碎片处置难题。

此次撞击也为科学研究提供了难得的机会。由美国洛斯阿拉莫斯国家实验室（Los Alamos National Laboratory）研究员本杰明 · 费尔南多（Benjamin Fernando）领衔的团队指出，观测该撞击可用于验证未来月球地震探测任务的分析方法，研究撞击产生的尘埃与喷射羽流动力学，并评估人造太空碎片撞击的风险。NASA 的月球勘测轨道飞行器（LRO）以及韩国探路者月球轨道飞行器（KPLO）上的 ShadowCam 相机，计划在撞击前后对撞击点进行成像。

SpaceX 负责 NASA 科学与龙飞船项目的总监朱莉安娜 · 谢曼（Julianna Scheiman）表示，此次撞击并非计划之中，而是太阳活动与引力共同作用的结果。她也补充道，自己对能观测到这次撞击“感到非常兴奋”。NASA 与 SpaceX 正就如何防止未来类似事件进行讨论。

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