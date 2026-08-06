AMD 参加 IFA 2026 展会：Jack Huynh 将发表“个人 AI 时代”主题演讲

IT之家 8 月 6 日消息，AMD 高级副总裁、计算与图形事业部总经理杰克 · 胡因（Jack Huynh）昨日（8 月 5 日）在 X 平台发布推文，宣布 AMD 公司将参加柏林国际电子消费品展览会（IFA）。

根据官方公告内容，Jack Huynh 将于 9 月 4 日主持 IFA 2026 主题演讲，主题为“个人 AI 时代：想象力的未来”，将分享 AMD 对计算的愿景，以及“人工智能如何改变人与技术之间的关系，并开启人类想象力、创造力和可能性的新领域”。IT之家附上相关截图如下：

IFA Management GmbH 首席执行官 Leif Lindner 表示，AMD 回归向 IFA 和国际消费科技行业释放了重要信号。

他称，高性能计算、图形和人工智能之间的相互作用，正在深刻影响现代设备的发展；AMD 与 Jack Huynh 将为 Innovation Stage 带来重要的全球视角。

Jack Huynh 表示，IFA 是全球大胆想法变为现实的场所。他称，每个重要计算时代都改变了人们能做什么，而下一个时代将改变人们相信什么是可能的。