AMD 为 Linux 贡献 eSPI 标准框架，统一支持 BIOS 与 TPM 通信

IT之家 8 月 5 日消息，当地时间 8 月 4 日，AMD 向 Linux 内核提交了一组补丁，计划为 eSPI（Enhanced Serial Peripheral Interface，增强型串行外设接口）标准建立全新的 Linux 内核子系统。

此前 AMD 已在部分硬件中采用 eSPI，但 Linux 内核一直缺乏统一、通用的 eSPI 框架，此次补丁正是为了解决这一问题。

IT之家注：eSPI 技术最初由英特尔开发，作为传统 LPC（Low Pin Count）总线的一种替代方案，用于连接 BIOS、系统控制器及 TPM（受信任的平台模块）等外设。

与传统 SPI 不同，eSPI 在单一物理链路上承载四个独立逻辑通道：Peripheral 通道（承载主机 I/O 和内存周期）、Virtual Wire 通道（传输电源时序、中断等逻辑信号）、OOB 通道（隧道传输 SMBus/I2C 管理消息）和 Flash Access 通道（提供对 SPI 闪存的访问）。

在补丁设计思路上，AMD 工程师 Krishnamoorthi M 曾向内核社区征询，这套 eSPI 方案应基于现有 SPI 子系统扩展，还是作为一个全新的总线类型。他最终选择后者，即建立全新的 eSPI 总线框架。

AMD 方面解释称，eSPI 的异步特性、多通道模型及能力协商机制与传统 SPI 的同步单通道传输模型不匹配。该补丁集共包含 4 个补丁，其中第 4 个为 AMD eSPI 控制器驱动，代码量约 599 行，已在 AMDI0070 平台上完成测试验证。

eSPI 能力协商机制是控制器与目标设备在链路启动时通过交换能力寄存器来确定 I/O 模式、时钟频率和 CRC 校验的过程。该框架遵循 Linux 标准的 bus / device / driver 模型，并通过 sysfs 暴露链路的协商状态。

当前这套 eSPI 子系统存在一些已知限制：由于 AMD 代码仅使用 ACPI，暂不支持 Device Tree；从设备枚举需手动完成；部分通道操作和 ALERT#中断处理将在后续补丁中补充。随着补丁不断完善，该子系统有望为 AMD 及其他 eSPI 硬件提供统一、可扩展的支持框架。