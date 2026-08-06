16 个月建成投产，特斯拉美国得州超级工厂开始量产 Megapack 3 储能电池

IT之家 8 月 6 日消息，特斯拉 Megapack 部门当地时间周二晚间宣布，公司已正式开始在位于美国得克萨斯州布鲁克郡（Brookshire）的最新 Megafactory 超级工厂生产 Megapack 3 储能电池。

这座工厂从破土动工到投入运营仅用了 16 个月，设计年产能达到 50GWh，全部用于生产第三代公用事业级储能产品 Megapack 3。该工厂被特斯拉能源业务寄予厚望，希望借此加速全球电网储能部署。

布鲁克郡工厂成为特斯拉全球第三座投入运营的 Megafactory，也是美国境内第二座 Megafactory，加州拉斯罗普（Lathrop，40GWh）和上海工厂（20GWh）此前已投入运营。按照设计满负荷运行后，得州工厂的产能将超过现有两座工厂的总和。

为何这对特斯拉能源业务意义重大

特斯拉能源业务近年来一直悄然成长为公司增长最快、利润率最高的业务之一，而 Megapack 正是推动这一增长的核心产品。过去几年，限制该业务发展的主要瓶颈非常简单：特斯拉生产的 Megapack 数量无法满足电力公司的需求。

如今，得州布鲁克郡工厂新增 50GWh 的 Megapack 3 专用产能，目标就是突破这一产能限制。

布鲁克郡工厂位于沃勒县（Waller County）的 Empire West 工业园区，靠近休斯敦，处于美国得州电网运营机构 ERCOT 的覆盖范围内。而 ERCOT 正是全球对电池储能需求最旺盛的市场之一。

根据包括休斯敦 Fox 26 在内的当地媒体报道，特斯拉预计将向该工厂投资约 2 亿美元（IT之家注：现汇率约合 13.52 亿元人民币），其中约 4,400 万美元（现汇率约合 2.98 亿元人民币）用于厂区升级，约 1.5 亿美元（现汇率约合 10.14 亿元人民币）用于制造设备。

关键数据

项目 数据 工厂设计年产能 50GWh / 年 从开工到投产时间 16 个月 Megapack 3 单机可用交流电容量 5MWh 电池舱重量 8.6 万磅（约 39 吨） 电池舱长度 28 英尺（约 8.5 米，可全球运输） 放电时长优化 最长 8 小时 特斯拉工厂投资 约 2 亿美元 （现汇率约合 13.52 亿元人民币） 2028 年目标就业人数 1,500 人

Megapack 3 有哪些升级

Megapack 3 相比上一代产品实现了明显提升。每个电池舱可提供约 5MWh 的可用交流电容量，高于目前 Megapack 2 XL 的约 3.9MWh。

该设备重量达到 8.6 万磅，长度为 28 英尺，并按照全球标准运输条件设计。这一点非常重要，因为特斯拉正在将 Megapack 部署到从澳大利亚到英国等多个市场。

更重要的是，Megapack 3 针对最长 8 小时放电场景进行了优化。这直接回应了电网储能市场正在发生的变化。

随着电力公司不断增加太阳能和风能等可再生能源比例，它们需要的不再只是能够覆盖两小时用电高峰的短时储能设备，而是能够将能源转移到整个晚间用电高峰期的长时储能系统。

长时储能正在成为电力公司采购趋势，而特斯拉此次建设的新工厂正是针对这一需求。

布鲁克郡工厂建设历程

根据项目文件显示，特斯拉于 2025 年初在布鲁克郡工厂破土动工，并在 2026 年 7 月底进入设备调试阶段。公司此前计划在 2026 年下半年开始交付，目前正在按计划推进。

工厂扩产目标将分阶段实现。根据当地经济发展部门披露的数据，预计到 2026 年底，工厂员工数量将达到约 375 人；2027 年达到 750 人；2028 年达到 1,500 人。

从生产出首批产品到稳定达到 50GWh 年产能，需要经历数年的爬坡过程。特斯拉加州拉斯罗普工厂此前也花费了数年时间才接近设计产能。不过，设备安装完成以及首批产品下线，通常是产线建设过程中最关键的两个阶段。

接下来值得关注的三个信号

未来有三个指标能够判断布鲁克郡工厂是否按照特斯拉预期发展。

首先是特斯拉能源业务季度部署数据。下一次财报可能会首次体现 Megapack 3 的出货情况。

其次是客户公告。预计未来将出现一批电力公司采购协议，其中会明确提到 Megapack 3 以及其 8 小时储能能力。

第三是招聘速度是否达到 2026 年 375 名员工的目标。这将成为判断第二条、第三条生产线何时投入运营的重要信号。

对于一家过去两年一直面临电动车需求放缓以及 Robotaxi 未来前景质疑的公司来说，特斯拉能源业务正在成为一个低调但持续兑现承诺的增长领域。而布鲁克郡工厂，就是这一业务发展的实体证明。