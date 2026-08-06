小米 REDMI 17 入门级 5G 手机开售，售价 999 元起

IT之家 8 月 6 日消息，REDMI 已上架发售旗下新款入门级 5G 智能手机 REDMI 17 5G，该机以 6.9 英寸高刷大屏、6300mAh 超大电池以及轻薄机身设计为核心卖点，售价 999 元起。

屏幕方面，REDMI 17 5G 配备一块 6.9 英寸 HD LCD 显示屏，分辨率为 1600×720，支持 120Hz 高刷新率与 240Hz 触控采样率，峰值亮度可达 800nits。护眼层面，该屏幕采用全 DC 调光方案，并通过了三重 TÜV 莱茵护眼认证，有效降低频闪与蓝光对眼睛的影响。此外，该机升级支持湿手触控 2.0，在手指沾水的情况下仍可正常操作，配合侧边指纹识别方案，解锁速度与日常使用便捷性均有保障。

外观设计上，REDMI 17 5G 强调精致轻薄与旗舰质感，机身厚度控制在 8.15mm，背部采用自然美学设计与一体式 DECO 相机模组，提供三款质感配色可供选择。

续航是这款新机的重要亮点。REDMI 17 5G 内置 6300mAh 超大容量电池，官方宣称可实现四年持久耐用。具体续航表现上，该机支持连续 82.2 小时音乐播放、19.9 小时视频播放、17.9 小时刷短视频、35.3 小时熄屏通话、10.8 小时视频聊天或 8.57 小时户外导航。充电方面支持 15W 快充，并搭载智慧充电引擎，支持久充保护与智能充电保护功能，旨在延长电池循环寿命。

性能配置方面，REDMI 17 5G 搭载高能效 5G 八核处理器紫光展锐 UNISOC T8300，兼顾日常流畅使用与 5G 网络连接能力。系统层面出厂预装小米澎湃 OS 3。

影像系统上，该机后置 1,300 万像素高清主摄，支持正负片滤镜功能，为日常拍摄增添故事感。前置镜头则配备美颜焕新算法，优化自拍成像效果。

其他细节功能方面，REDMI 17 5G 支持 200% 大音量模式，采用适老化设计，并保留了 3.5mm 耳机接口，满足不同年龄段用户的听音与使用习惯。

IT之家注意到，目前 REDMI 17 5G 已正式上架开售，4+128GB 版售价 999 元，6+128GB 版售价 1,199 元。

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