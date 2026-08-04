王腾回应新公司“清一色”采用小米 REDMI 显示器：性价比高

IT之家 8 月 4 日消息，今日宜休科技公司创始人王腾昨日分享了在工区组织开全员会的现场照片，并展示首批样品。王腾表示，产品再仔细打磨一段时间就可以跟大家见面了。

有网友注意到，王腾分享的照片显示，其公司工位的显示器“清一色”采用的小米 REDMI 品牌显示器。对此王腾回应称：“性价比高 ”

IT之家注意到，除了公司显示器大量采用小米 REDMI 品牌外，王腾微博小尾巴显示，其目前使用的手机也是小米 REDMI 品牌，型号为 REDMI K90 Pro Max。

▲ IT之家开箱：REDMI K90 Pro Max 黑色款手机图赏

另据IT之家此前报道，今日宜休由前小米中国区市场部总经理、REDMI 品牌总经理王腾于 2026 年 1 月创立。英文品牌名 ISHO，意为“Inner Strength High Output”—— 积蓄精力，释放高效。

今年 5 月，CMC 资本宣布完成了对 AI 睡眠科技公司「今日宜休」的新一轮投资。本轮融资由 CMC 资本、云九资本、君礼资本、弘晖基金、瓴智基金、高瓴创投联合投资，具体融资金额未披露。

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