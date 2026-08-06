IDC：苹果 MacBook Neo 倒逼微软改善 8GB 内存 Win11 PC 体验

IT之家 8 月 6 日消息，科技媒体 Windows Latest 今天（8 月 6 日）发布博文，报道称苹果 MacBook Neo 正倒逼微软公司优化 Windows 11 系统，在 8GB 内存等设备上做深度优化。

市场调查机构 IDC 分析师吉特什 · 乌布拉尼（Jitesh Ubrani）指出：

MacBook Neo 给整个 PC 生态系统带来了真正的压力，我们预估 PC 厂商通过推出新的芯片、联合微软公司打造更高效系统、以及更积极的促销定价来应对压力。 MacBook Neo 带来的竞争压力，一定程度上抵消了内存等元件上涨带来的成本影响，让部分低价笔记本电脑得以继续生存，但不可否认的是，PC 产品的平均售价（ASP）走势依然强劲。 IDC 预测，到 2026 年，平均售价将增长 17%，即使未来两年内存容量不断扩大，价格也不太可能回到 2025 年的水平。

该媒体解读认为，MacBook Neo 的外部竞争压力，以及内存元件的持续飙升，倒逼微软不得不优化 Windows 11 系统，通过降低内存占用，优化应用运行等切入，提升用户的使用体验。

MacBook Neo 在入门级笔记本电脑领域掀起了一股热潮。

在系统方面，微软 Windows 设计与研究部门企业副总裁 Marcus Ash 表示：

这是我们过去几个月在提升系统质量过程中，尤其深刻认识到的一点。我们必须将这些问题视为完整的全栈挑战，从像素显示层面的设计，一直到内核调度器和驱动程序，都需要进行优化。 我们会召集微软内部各个团队，同时组织自己的团队，对用户实际运行的各种任务进行监测分析，然后不断追问：我们如何降低内存占用？ 我们会思考预加载机制，以及某些内容应该保持预加载状态多久。这样，当用户不再频繁使用某个应用时，系统就能释放相关资源，在真正需要降低系统内存压力时腾出更多空间。 我们还会重新审视设计方案，确保当用户遇到内存紧张情况时，能够更轻松地决定关闭哪些不再需要运行的程序，从而缓解系统压力。

在应用方面，微软设计合作总监马奇 · 罗杰斯（March Rogers）表示，深色“属性”界面只是开始，微软称正加速 WinUI 3 重构 Windows 11 界面，通过弃用传统基于 Win32 和 WebView2 组件，直接降低了 Windows 11 的内存和性能负担。

罗杰斯表示在 Windows 11 系统中，部分界面的深色模式是基于旧版 UI 改造而来，但这只是低风险的“权宜之计”，微软的计划是把更多 Windows 11 界面迁移到 WinUI 3 上。

IT之家今天报道，微软正在测试在 Windows Performance Analyzer（WPA）接入 AI，借助 MCP 让开发者分析 Windows 11 性能问题。

启用 WPA MCP 后，开发者可以在 WPA 跟踪分析流程中使用 GitHub Copilot CLI。开发者不必逐项查看图表和表格，可以用自然语言询问问题来源，并让 AI 生成分析摘要。

报道称，微软已在内部使用 WPA 的 AI 工具调查 Windows 性能问题。该集成也可帮助应用、驱动和硬件开发者识别输入延迟、性能回退、CPU 活动、内存活动、调度问题以及其他异常。