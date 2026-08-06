曝小红书加大 AI 投入：布局 AI 社交方向，开启 AI 陪伴产品自研

8 月 6 日下午消息，新浪科技独家获悉，小红书正全面提速 AI 战略，布局 AI 社交产品、AI 社区互动工具等方向，从后台技术应用转向前台自研、产品化与生态化全面竞速。

一位知情人士向新浪科技透露，“小红书正在高薪招募 AI 人才，投入系列 AI 产品自研，要找有强烈 Al Native 产品思维的人。”

新浪科技在招聘平台检索发现，小红书近日正密集招募 AI 应用研发人才。其中，“AI 社交产品经理”岗位职责包括：主导 AI 陪伴产品的设计与打造，探索 AI 在情感连接、兴趣匹配、个性化互动等维度的深度应用，构建有温度的 AI 陪伴体验。

值得注意的是，该岗位薪资为 30-60K/16 薪，最高年薪可达 96 万元，足见其加码 AI 社交赛道的决心。

小红书的 AI 布局版图不止于陪伴场景。一则“评论互动 AI 产品经理”的招聘显示，其正试图通过 AI 评论、AI 角色互动、智能回复等功能，将 AI 能力深度嵌入社区生态，该岗位开出的最高年薪也达 96 万元。

对于上述信息，新浪科技向小红书官方进行求证，截至发稿暂无回应。

今年 5 月，小红书发布内部信，宣布新一轮组织升级，其中核心变化就包括，成立 AI 一级部门 Dots 和企业智能部，从产品技术和组织两方面加大对 AI 的投入。

事实上，小红书早已在 AI 领域有所布局。今年 4 月，小红书集中开源 REDSearcher 搜索 Agent、FireRed-Image-Edit 多模态图像编辑工具、FireRed-OpenStoryline 视频创作模型三大 AI 技术。此前，小红书还全资收购生活场景 AI 搜索产品“点点”，实现内容平台向“内容创作 + 智能服务”的转型。