北京大学材料科学与工程学院特聘研究员窦锦虎评价小米 MiMo-V2.6-Pro：达到训练有素博士研究人员水平

IT之家 9 月 22 日消息，小米今日凌晨正式发布并开源了全新的 Xiaomi MiMo-V2.6 系列，包含 Pro 与 Flash 两个原生全模态模型。小米称这是其探索 RSI（递归自我改进）路径的关键一步，通过规模化扩展强化学习算力，让模型在持续的探索与反馈中拓展智能边界。

据小米技术官方分享，MiMo-V2.6-Pro 开始以“Co-Scientist”角色参与真实科研任务。

在新材料研究中，MiMo-V2.6-Pro 围绕金属有机框架（MOF）材料设计展开研究，协助研究人员检索文献、梳理研究方向、提出候选方案，并调用计算工具对材料性能进行模拟分析与筛选，探索永久性污染物（PFAS）吸附方向的设计可能。把原本约一个月的研发周期压缩到 2—3 天，效率提升 10 倍。

北京大学材料科学与工程学院特聘研究员、博士生导师窦锦虎评价：“达到了训练有素的博士研究人员的水平。”

另外，在数学形式化证明中，MiMo-V2.6-Pro 协助研究人员在 Lean 4 中完成 Li–Yorke 经典论文《周期三蕴含混沌》主定理的完整形式化证明，6000 余行源码全部通过内核核验。MiMo-V2.6-Pro 此前并未接受针对 Lean 的专项后训练，这一成果来自通用推理、代码生成与多智能体协作能力的综合运用。

MiMo-V2.6 系列沿用 V2.5 系列的 API 定价：Flash 为每百万词元输入 1 元、每百万输出 2 元；Pro 为 3 元和 6 元，并提供 99% 缓存折扣。在同等智能水平下，价格仅为海外模型的 1/20 至 1/60。IT之家附 MiMo-V2.6 系列价格表如下：

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