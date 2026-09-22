小米 18 Pro 系列手机官宣首发「传奇一瞬」大模型影像，号称成像质感媲美专业相机

IT之家 9 月 22 日消息，小米官方刚刚宣布，小米 18 Pro 系列手机将首发「传奇一瞬」大模型影像，号称成像质感媲美专业相机。

传感器数据直传云端，百万样片多维度训练

实现相机级光学虚化，成像质感媲美专业相机

IT之家注意到，小米在去年 12 月发布的小米 17 Ultra 徕卡版上，带来了专属「徕卡一瞬」模式，由小米与徕卡合作开发。该模式包含 LEICA M3 和 LEICA M9 两种模式：

徕卡 M9 画质，还原传奇 CCD 质感，色彩浓郁；

徕卡 M3 + MONOPAN 50 画质，黑白胶片质感；

经典 3:2 全画幅，源自徕卡第一代胶片比例。

据介绍，小米 18 Pro 系列新机首发徕卡双 2 亿像素影像系统，双尺寸同配全新「徕卡 2 亿像素大底潜望长焦」，搭载 1/1.56″大底传感器，拥有原生 75mm 黄金焦段，支持 3.2X 光学变焦、12.8X 无损变焦。镜头采用双镜群浮动对焦结构，支持 12cm 长焦微距。

根据规划，小米 18 Pro 系列手机将在 9 月 23 日 19:00 发布。系列新机已官宣搭载 2nm 旗舰移动平台、徕卡双 2 亿超清影像系统、新一代超级像素屏幕（全新 M11 发光体系）、0.99mm 极窄边屏幕设计、32% 超高硅小米金沙江电池。

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