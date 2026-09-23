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2799 元起，华为 WATCH 6 系列鸿蒙 AI 手表今日开售

2026/9/23 6:41:29 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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感谢IT之家网友 雨雪载途肖战割割 的线索投递！

IT之家 9 月 23 日消息，华为 WATCH 6 系列鸿蒙 AI 手表今日 10:08 正式开售，售价 2799 元起。IT之家汇总如下：

华为 WATCH 6

  • 42mm 版：2799 元起（国补价 2379.15 元起）

  • 46mm 版：2899 元起（国补价 2464.15 元起）

华为 WATCH 6 Pro

  • 43mm 版：3499 元起（国补价 2999 元起）

  • 46mm 版：3599 元起（国补价 3099 元起）

华为 WATCH 6 46mm 版本提供天青蓝、苍穹黑配色，采用球面蓝宝石玻璃、316L 不锈钢材质；42mm 版本提供凝霜白、晨曦金、幻月黑配色，采用航空级铝合金材质

华为 WATCH 6 系列搭载 HarmonyOS7，带来腕上鸿蒙 AI 助手。小艺建议适配鸿蒙手机，支持重要短信识别及排序。

健康方面，新品联合上海交通大学医学院附属瑞金医院上海市高血压研究所，带来更灵活的 24 小时高血压风险评估；AI 健康解读，支持多维数据综合解读、异常变化精准洞悉、个性化改善建议。

华为还带来全新的华为 WATCH 6 Pro 46mm，提供太空探索、木星棕、钛空银配色，43mm 版本则提供陶瓷白、星芒白配色。

京东 HUAWEI WATCH 6 系列 2799 元起（国补价 2379.15 元起）直达链接

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关键词：华为 WATCH 6HarmonyOS 7

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