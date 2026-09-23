华为仓颉编程语言 1.2.0 版本发布，增强跨平台、编译器和工具链能力

IT之家 9 月 23 日消息，华为仓颉编程语言昨日发布 1.2.0 版本，本版本为 STS 版本，版本号 1.2.0，维护周期 6 个月；STS 1.1.x 版本计划 2026.10.30 停止维护。

相比 1.1.3 版本，本版本主要增强跨平台，编译器和工具链能力。

IT之家注：仓颉编程语言是一款面向全场景智能化应用开发的现代编程语言，具有原生智能化、天生全场景、高性能，强安全等技术特色，拥有现代语言特性的集成、全方位的编译优化和运行时实现、简洁易用的智能 Agent 声明式编程框架、以及开箱即用的 IDE 工具链支持。

延伸阅读

仓颉编程语言是华为自研的编程语言，2019 年华为启动仓颉编程语言项目，南京大学计算机科学与技术系冯新宇教授担任首席架构师，领导华为编程语言实验室开展研发；2024 年 6 月华为在介绍“纯血鸿蒙”时首次发布该语言，2025 年 7 月 30 日正式开源，开源内容包括编译器、运行时和标准库等。

官方将仓颉定位为面向全场景智能的新一代编程语言，主打原生智能化、天生全场景、高性能、强安全，主要应用于鸿蒙原生应用及服务应用等场景。鸿蒙支持 ArkTS（基于 TypeScript 改进）、仓颉和 C/C++ 三种编程语言，它们相互补充，共同支撑鸿蒙应用生态构建。

关于版本通道，仓颉提供 LTS、STS 和 Nightly Builds 三个通道：LTS 为长期稳定版本（更新 / 维护计划待定），STS 每半年更新、比 Nightly 更稳定，Nightly 则提供各类配套开发环境与工具。此次发布的 1.2.0 属于 STS 通道。

文中提到的 LTO 指链接时优化（Link Time Optimization），是一种在链接阶段进行跨模块优化的编译技术。此前 1.1.0 版本已为交叉编译至 linux-x64-ohos 场景新增 LTO 支持，此次 1.2.0 进一步将 LTO 支持扩展到 iOS 平台。

跨语言互操作方面，仓颉支持通过跨平台 UI 库、跨平台系统库及 Java / Objective-C 互操作实现生态复用，并支持根据 ArkTS、C 头文件生成互操作胶水层代码。