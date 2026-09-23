苹果 iOS 27.2 Beta 2 针对“摇一摇”广告新增国行特供功能：可限制 App 获取运动数据，目前仅国区账号可见

IT之家 9 月 23 日消息，经大量用户反馈，苹果在 iOS 27.2 Beta 2 中针对中国区用户新增了一项“Restrict Motion Data”（暂未提供翻译）设置选项（位于“设置-隐私与安全-运动与健身”中）。

开启后，用户可以选择需要限制的 App。被加入名单的 App 将无法获取加速度计、陀螺仪等运动传感器数据的权限。同时，这也导致部分 App 在失去传感器数据后可能出现闪退等异常。

从功能表现来看，该选项可能被用于限制部分 App 利用设备运动传感器触发特定操作。投稿用户认为，这项功能或可用于限制 App 通过摇晃手机触发广告跳转等行为，但苹果目前尚未公开说明该功能的具体用途。

目前该功能的可用性似乎还受到 App Store 账号的影响。据大量用户反馈，只有当 App Store 登录中国大陆地区账号时，系统设置中才会出现相关入口；切换至美国地区账号后，该入口即消失。

此外，用户实测发现，如果此前使用中国大陆地区账号设置了受限制的 App，之后切换至美国地区账号，该限制功能也会失效。

IT之家提醒：由于上述信息来自测试版，苹果目前尚未对该功能及其地区限制作出正式说明。iOS 27.2 Beta 2 仍处于测试阶段，后续正式版本中的功能名称、入口位置及可用范围均可能发生变化。

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