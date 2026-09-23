苹果为 iPhone、iPad、Mac 等扩展 RAW 支持：含松下、富士、奥之心、飞思，兼容相机总数达 562 款

IT之家 9 月 23 日消息，苹果更新官方支持文档，为 iPhone、iPad、Mac 和 Vision Pro 新增 11 款数码相机的 RAW 格式支持（IT之家注：RAW 是相机传感器原始数据文件），支持机型总数由此增至 562 款。

此次新增机型来自富士、奥之心（OM SYSTEM）、松下和飞思（Phase One）。

其中，富士包括 FinePix F600EXR、FinePix HS20EXR 和 XF1；奥之心为 OM SYSTEM PEN；松下为 LUMIX DMC-FZ45；飞思则包括 IQ150、IQ160、IQ260、IQ3 100MP Trichromatic、iXG 100MP 和 iXH 150MP。

上述 RAW 支持覆盖 iOS、iPadOS、macOS 和 visionOS 的版本 27。

苹果操作系统提供系统级 RAW 图像支持，兼容应用可直接读取这些第三方相机的 RAW 文件，并调整曝光、色彩等参数。

与 JPEG 等格式相比，RAW 文件保留更多原始信息，后期调整空间更大；JPEG 在拍摄时已完成较多图像处理，灵活性相对有限。

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