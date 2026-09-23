“超级”在哪里？高通第六代骁龙 8 超级至尊版 / 至尊版芯片规格对比

IT之家 9 月 23 日消息，夏威夷时间 9 月 22 日 9 点（北京时间 9 月 23 日 3 点）召开的 2026 骁龙峰会上，高通正式宣布推出第六代骁龙 8 超级至尊版和第六代骁龙 8 至尊版两款芯片。

IT之家查询高通官网规格资料，附上两款芯片的差异如下：

项目 第六代骁龙 8 至尊版

Snapdragon 8 Elite Gen 6 第六代骁龙 8 超级至尊版

Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 CPU 定制 Oryon CPU，64 位，2 个主核最高 5 GHz；官方称 CPU 性能提升 10%、能效提升 37%。 定制 Oryon CPU，64 位，2 个主核最高 5 GHz；官方称 CPU 性能提升 13%。 GPU 性能与能效 Adreno GPU；官方称性能提升 35%、能效提升 40%。 Adreno GPU；官方称性能提升 44%、能效提升 40%。 GPU 架构特性 支持硬件光追与 Lumen 全局光照、Nanite 虚拟几何；未列出 Matrix Cores 和 Neural Fusion。 增加 Adreno Matrix Cores、Adreno Neural Fusion、MegaLights，并支持 AI 超分、帧生成及图像重建。 NPU / 生成式 AI 重构 Hexagon NPU，官方称性能提升 14%；AI Engine 每瓦性能最高提升 20%。 Hexagon NPU 官方称速度提升 35%、每瓦性能最高提升 33%；增强型 Sensing Hub 的设备端 AI 学习性能最高提升 85%。 Sensing Hub 双核 AI 处理器、双常开摄像头、双 Micro NPU、Personal Scribe。 规格页列出的 Sensing Hub 基础功能相同，但官方额外宣称其性能更高。 视频拍摄 Elite Color Engine、Motion Intelligence 与 Intelligent Pixel Control，强调降噪、稳定与像素级优化。 Elite Color Engine、Intelligent Pixel Control，并明确支持 8K60、4K240，以及三颗 6400 万像素摄像头。 游戏体验 支持 Snapdragon Elite Gaming 特性、Game Quick Touch 3.0，以及 12 GB Adreno High Performance Memory。 以 Neural Fusion、矩阵核心、AI 超分和帧生成作为重点，面向更接近主机级的画质与能耗表现。 音频 Snapdragon Sound，最高 24-bit/96 kHz 无损流媒体，支持 XDT 高带宽传输。 增加 AI Voice Bubble（人声与环境声分离）、AI 音频分离实时混音 / 编辑、Spatial Audio Renderer 与更低延迟头部追踪。 5G 基带 X105 5G Modem-RF；下行最高 14.8 Gbps、上行最高 4.2 Gbps；支持 NTN 卫星通信、4x4 Sub-6 MIMO。 同为 X105；下行最高 14.8 Gbps、上行最高 4.2 Gbps；支持 NTN，4x4 Sub-6 MIMO。 Wi-Fi / 近距连接 FastConnect 8800，Wi‑Fi 8/7/6，4x4 Wi‑Fi，320 MHz、4K QAM，峰值约 11.65 Gbps。 FastConnect 8800，Wi‑Fi 8/7/6，4x4 Wi‑Fi，320 MHz、4K QAM，峰值约 11.6 Gbps。 开发图形 API OpenCL 3.0 FP、OpenGL ES 3.2、Vulkan 1.4。 OpenCL 3.0 FP、OpenGL ES 3.2、Vulkan 1.4。

第六代骁龙 8 超级至尊版和第六代骁龙 8 至尊版两款芯片在日常使用性能方面差别不大，两款芯片的 CPU 最高频率、X105 5G 基带、蜂窝制式、Wi‑Fi 8/7/6 支持、FastConnect 8800、无线峰值速率和图形 API 均相近或相同。

相比较至尊版，第六代骁龙 8 超级至尊版主要增强 AI 性能，在 Adreno GPU 方面增加 Matrix Cores 和 Neural Fusion，从而增强 AI 超分辨率、帧生成、图像重建等，并能在本地运行 300 亿参数的 AI 模型。

影像方面，第六代骁龙 8 超级至尊版还支持 8K 60fps 视频录制和 4K 240p 超高清慢动作拍摄，并支持全新的高级专业视频（APV）编解码器，实现专业级录制效果。

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