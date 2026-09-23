报告：美国人开始问 AI“吃什么零食”，高蛋白和重口味食品需求增长

IT之家 9 月 23 日消息，据路透社报道，康尼格拉食品公司（Conagra Brands）称，越来越多美国消费者开始向人工智能询问“该吃什么零食”。这家 Slim Jim 肉类零食棒制造商表示，这一消费习惯正在推动高蛋白食品、浓郁风味产品以及针对特定健康目标定制的食品需求增长。

受减肥药快速普及以及白宫“让美国再次健康”（Make America Healthy Again）倡议等因素影响，美国消费者对更健康食品的需求比以往任何时候都更加旺盛。

康尼格拉食品同时也是亨氏（Hunt's）番茄酱的生产商。该公司与市场研究机构 Circana 合作，分析了美国零食市场超过 5300 万笔购物交易，覆盖约 1.7 万种产品。美国零食行业每年的零售销售额达到 1,982 亿美元（IT之家注：现汇率约合 1.33 万亿元人民币），其增长速度约为整个食品市场的 1.4 倍。

康尼格拉食品负责增长科学业务的高级副总裁鲍勃 · 诺兰（Bob Nolan）表示，自新冠疫情以来的 6 年时间里，美国人的饮食和食品消费方式发生的变化，比此前 50 年还要多。

诺兰周三表示：“无论消费者是希望补充蛋白质、获得更持久的能量，还是单纯享受片刻令人感到舒适的放纵，零食都正在消费者生活中扮演越来越重要、也越来越个性化的角色。”

不过，健康趋势只是其中一个因素。康尼格拉食品的研究发现，年轻消费者，尤其是 Z 世代，正在推动消费者对更大胆口味的需求，从甜辣组合，到酸爽、咸鲜等口味的零食，市场偏好都在发生变化。

康尼格拉食品表示，消费者也开始更加仔细地审视食品配料，并越来越多地使用 AI 工具来辅助购买决策。与其直接搜索某一种具体产品，消费者现在更倾向于告诉 AI 自己的需求，例如寻找蛋白质含量或膳食纤维含量更高的零食。

诺兰表示：“这就是为什么一些传统品类一直承受压力。”他指出，饼干和咸味零食等品类的表现一直较为疲软。

诺兰表示：“这些营养密度更高的零食，以及以特定目的为导向的零食消费方式，已经开始真正实现增长，并且正在加速。”