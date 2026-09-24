Meta 发布 AI 时代“电子宠物”设备 Muse Charm：前苹果设计师打造，挂在背包上的人工智能

IT之家 9 月 24 日消息，在今早的 Meta Connect 活动中，Meta CEO 马克 · 扎克伯格发布了一款名为 Muse Charm 的设备，这是一款基于 Muse（Meta 的 AI 助手）打造的小型、始终在线的手持设备。

这款类似电子宠物的装置专为不戴 Meta 智能眼镜的人设计，扎克伯格称它是不戴眼镜与 Muse 快速交流的方式。

IT之家从发布会获悉，Muse Charm 将在 12 月假期前发售，Meta 没有公布具体价格，表示更多细节将在后续公布。

此外，Meta 还宣布了 Muse 的一些新功能，包括与 AI 可自定义实时化身进行视频通话。Muse 智能体还有自己的电子邮件地址，用于完成任务和与用户沟通。

根据彭博社记者 Mark Gurman 今日爆料，Muse Charm 诞生于 Meta 公司的新设计实验室，由前苹果公司界面设计主管 Alan Dye 及其超级智能人工智能团队领导。

这款名为 Muse Charm 的装置看起来像 90 年代的电子宠物。它配备了大约 2 英寸 OLED 显示屏，并运行了一个全新的操作系统。

爆料还称，Muse Charm 内置 5G 调制解调器，即使没有 Wi-Fi 网络也能访问 Muse。该产品还包含智能手机常见的其他功能，但它不能打电话或视频通话，还配备指纹传感器方便解锁设备。

Muse Charm 开机后，一个虚拟的 Muse 形象会出现在屏幕中央，用户可以自定义其外观、服装、声音及其他属性。该装置可以佩戴于腕带上，或放入口袋，或用挂绳挂在包包或钥匙扣上。半透明外壳可以让用户通过背面和侧面看到内部电路。

此外，类似电子宠物，两名拥有 Muse Charm 的使用者还能让他们的设备在靠近时相互识别和互动。

Muse Charm 的前后都有摄像头，可以拍摄照片和视频，但主要目的是为 Muse 提供视觉信息，用于分析和 AI 辅助操作。用户还可以查看他们在设备上拍摄的照片和视频。它支持音乐和视频播放，配备扬声器、麦克风和 USB-C 充电口。

知情人士表示，该公司最初计划在 2027 年将该设备推向市场，但扎克伯格敦促团队在 2026 年发布并在年底前上市。

知情人士还称，Muse Charm 的售价将接近智能手表的价格。Meta 也尚未敲定移动运营商接入的具体细节。