OPPO Watch S2 手表今日开售：首次搭载超燃脂模式，1499 元起

IT之家 9 月 24 日消息，OPPO Watch S2 手表今日开售，新品采用超薄机身，首次搭载超燃脂模式，升级旗舰健康传感器，首销优惠价 1499 元起（国补价 1274.15 元起）。

IT之家从官方介绍获悉，这款手表采用 8.9mm 轻薄设计，可选跃动橙、薄雾粉、山影灰三种配色，拥有竹节运动表带，贴合度提升 15%，厚度减少 19%。

运动方面，该手表首次搭载 OPPO FatMax 超燃脂模式，运用 OPPO 独家首创 FatMax 燃脂算法，结合每个人的运动能力、静息心率等身体数据，建立专属个人的燃脂模型，让每个人都能找到属于自己的最佳燃脂区间，让燃脂变得更简单。

该手表升级旗舰健康传感器，拥有 ECG 心电电极、8 通道心率传感器、16 通道血氧传感器以及超灵敏温度传感器。

此外，该手表将首发搭载 ColorOS 17 操作系统，支持拍照助手、流体云、智感任务窗，还支持一个手表连接两台手机。

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