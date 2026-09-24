华为 MatePad Air Z 平板配置公布：麒麟 T93SD 处理器、12 英寸 LCD 屏，2799 元起

IT之家 9 月 24 日消息，华为 MatePad Air Z 平板今日 10:08 正式预售，限时优惠价 2799 元起，9 月 29 日 10:08 正式开售，官网现已公布新品配置信息。
华为 MatePad Air Z 系列平板提供珊瑚橙、海岛蓝、星云粉、深空灰、皓月银配色，搭载麒麟 T93SD 处理器、HarmonyOS 7.0 系统，配备 12 英寸 LCD 屏，最高支持 144Hz 屏幕刷新率，分辨率 2800 × 1840 像素，屏占比 88%。
该机前置摄像头 800 万像素，后置摄像头 5000 万像素，配备 10100 mAh（典型值）电池，机身尺寸为 270.50 mm × 183.55 mm × 5.9 mm，重量约 555g（含电池）。
IT之家询问华为商城官方客服获悉，MatePad Air Z 悦享款标准版与 MatePad Air Z 标准版都搭载麒麟 T93SD 芯片，不同的地方在于标配的充电器及后置 LED 闪光灯。
MatePad Air Z 悦享款标准版包装内标配 40W 充电器，不支持后置 LED 闪光灯，MatePad Air Z 标准版包装内标配 66W 充电器，支持后置 LED 闪光灯。
IT之家附具体价格如下：
华为 MatePad Air Z
8GB+256G 版 3499 元
8GB+256G / 柔光版 4099 元
12GB+256GB 版 4199 元
12GB+256G / 柔光版 4799 元
华为 MatePad Air Z 悦享款
8GB+128G 版 2799 元
8GB+256G 版 3299 元
12GB+256GB 版 3999 元
12GB+256G / 柔光版 4299 元
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