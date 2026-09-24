小米首款全彩夜视室内摄像机开启众筹：4K 超清、AI 检测，429 元

IT之家 9 月 24 日消息，小米智能摄像机 5 Pro 全彩夜视现已在小米有品开启众筹，活动时间为 9 月 23 日 10 点-9 月 30 日 10 点，众筹价 429 元（点击前往）。

作为小米首款全彩夜视室内摄像机，新品配备 8MP+4MP 双镜头协同，可拍摄 4K 高清画面，支持多种夜视模式，满足不同场景使用需求。

IT之家从商品页面获悉，新品可开启机身小夜灯进行补光，摄像机可实现整夜彩色成像。无人时黑白成像，识别到人自动开启小夜灯并自动切换彩色画面。内置 940nm 红外补光灯，镜头无红曝干扰，夜间呈现清晰黑白影像。

新品采用独特外观结构，内置柔光小夜灯。夜间识别人形、宠物自动柔和亮灯；定制光学透镜搭配磨砂透光面，光线匀散不刺眼，兼顾看护与夜间微光照明。

新品搭载 1.5T 高算力芯片，摄像机可运行更复杂的 AI 算法，能应对更准确、更智能及更丰富的场景检测。拥有丰富本地 AI 检测功能，状况即时记录提醒，AI 看家事件随时回看。

升级云台结构，可上下左右远程旋转，实现超大看护视野，支持人形及宠物追踪，家人、宠物动向灵活跟拍记录。支持手势识别通话，只需面对摄像机比个“OK”手势，即可远程呼叫手机端；手机端也可呼叫摄像机，进行双向语音通话。

此外，该产品还支持小米澎湃智联，搭配其他米家产品，可实现智能联动，内置双频 Wi-Fi6 芯，可选择 microSD 卡存储、云存储、NAS 存储三种存储方式。

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