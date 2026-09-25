苹果 macOS 27 移除 Boot Camp 等 6 项功能，Intel Mac 时代落幕

IT之家 9 月 25 日消息，科技媒体 MacRumors 今天（9 月 25 日）发布博文，梳理了在 macOS 27 Golden Gate 系统中，苹果公司移除的相关功能，包括正式终结 Intel Mac 支持等。

一、结束对 Intel Mac 的支持

macOS Golden Gate 是首个仅可在 Apple 芯片 Mac 上运行的 macOS 版本。IT之家援引博文介绍，Intel Mac 无法运行此版本，最高只能停留在 macOS 26 Tahoe 系统。不过苹果承诺为其提供安全更新至 2028 年秋季。

二、Boot Camp 助理

Boot Camp 助理同步移除，意味着 M 系列 Mac 目前不能像 Intel Mac 那样通过 Boot Camp 安装成真正的原生双系统。

使用 Apple Silicon 芯片的 Mac 需要 Parallels 或 VMware Fusion 等虚拟化软件才能运行 Windows 11 系统。

三、Rosetta 2（暂时停用）

Rosetta 2 是苹果开发的指令集转译层，允许为 Intel Mac 编译的应用在 Apple Silicon Mac 上运行。用户无需修改应用即可使用旧软件，但性能略有损失，苹果正推动开发者原生适配 ARM 架构。

如果用户安装了需要 Rosetta 的应用，可以重新安装。不过 macOS 27 Golden Gate 是最后一个完全支持 Rosetta 的 macOS 版本。

在 macOS 27 Golden Gate 中，用户使用任何依赖 Rosetta 的应用时会出现警告提示。用户可通过“设置”>“通用”>“关于本机”>“基于 Intel 的应用”查看受影响应用列表。

macOS 28 预计 2027 年秋季发布，将基本停止 Rosetta 2 支持，多数依赖转译层的应用无法运行。

四、苹果文件协议（AFP）

AFP 是苹果开发的文件共享协议，用于 Mac 之间或 Mac 与服务器之间的文件传输。因安全性与兼容性问题，苹果已用 SMB 协议替代，Golden Gate 中彻底移除 AFP 客户端。

五、Time Capsule 备份

Time Capsule 是苹果已停产的无线路由器，内置硬盘支持 Time Machine 无线备份。因依赖 AFP 或 SMBv1 协议，在 macOS 27 Golden Gate 及后续系统中无法继续使用。Time Machine 备份现统一采用 SMBv2 或 SMBv3 协议。

六、AirPort 实用工具

AirPort 实用工具不再随系统预装，旧用户可继续使用已安装版本，但苹果不保证功能正常。该工具用于管理 AirPort Extreme、AirPort Express 等基站设备。