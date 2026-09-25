蔚来“Cedar S 雪松”智能系统 1.6.0 版本全量推送，智能座舱、NOMI、驾乘体验、辅助驾驶升级

IT之家 9 月 25 日消息，蔚来今日宣布，蔚来「Cedar S 雪松」智能系统 1.6.0 版本已全量推送。
为 ES6、EC6、ET5、ET5T 带来全维度智能的智能座舱、更全能的得力助手 NOMI、专属驾乘体验、智能辅助驾驶四大板块，超 30 项功能体验新增与升级。
IT之家附本次更新内容如下：
中控屏交互体验
新增
桌面随挡位自动切换：P 挡进入艺境桌面，D 挡进入地图桌面
手势切换主题：支持五指抓握屏幕手势，便捷进入艺境主题切换页
优化
无限画布布局：进入后保留底部导航栏
底部导航栏自定义：优化操作交互
快捷控制卡片交互：点击儿童座椅卡片可直跳对应设置页
HUD 交互体验
新增
HUD 极简模式：仅保留车速、限速、车道指引等核心信息，支持显示转向盲点影像
挡位数值直观显示：调节高度与角度时实时显示挡位数值
地图导航
新增
红绿灯倒计时 HUD 显示：导航或巡航状态下，且 HUD 为普通模式时，红绿灯倒计时支持 HUD 显示
车道级收费站信息：导航状态下，中控屏、仪表屏与 HUD 同步展示各车道分布及通行类型（ETC / 人工）
声音体验
新增
听音模式：调音面板支持新建并保存至多 9 个模式，一键联动 Pro EQ、音场、音量及静音设置
个性听感定制：驻车状态下通过 3 分钟向导快速生成专属听音模式，并生成「个性听音品味海报」可保存至相册。功能可通过调音面板中的【听音模式】-【个性听感定制】入口进行开启
娱乐生态
新增
沉浸播放器样式：QQ 音乐与网易云音乐支持动态样式切换
艺人列表直达：QQ 音乐与网易云音乐播放界面点击歌手名，直接跳转该歌手全部歌曲
NIO Radio
新增
NIO Radio 进阶功能：支持全场景断点续播；支持车机与蔚来 App 进度及「最近播放」跨端同步；新增车机端专辑订阅及「我的订阅 / 订阅更新」聚合页
雪豹 NOMI Al 帽子
新增
雪豹 AI 帽子联动：新增专属打招呼动态（击掌 / 飞吻）、「九连拍」互动变脸秀，以及专属动态导航车标
EC6 赛道模式
新增
赛道模式：专为驾驶爱好者打造，提供专属中控 / 仪表赛道界面、科幻与经典双声浪、专属撞色氛围灯，以及悬架 / 转向 / 冷却系统的极限性能调校
电动尾翼进阶控制：提供「自动」「减速挡」「极速挡」3 挡调节，默认开启「极速挡」
赛道录像：整合行车记录仪与车辆动态数据，生成专属赛道视频，支持相册快传至手机
点到点全域领航辅助｜城区辅助
优化
通行效率提升：国道、省道及高限速路段，手动目标巡航速度上限提升至 100km/h
点到点全域领航辅助｜高速辅助
优化
雨天行车更稳更安心：高速及快速路遇雨天时，主动降低车速并减少变道超车频次
智能辅助驾驶人机交互
新增
NWM 高光时刻：领航辅助激活状态下，长按方向盘左侧右键，即可截取记录前 20 秒精彩行车片段（伴随语音播报确认），精彩瞬间一键截取
手机端便捷回看与分享：可于蔚来 App 查看高光时刻视频，支持一键分享至社群