蔚来“Cedar S 雪松”智能系统 1.6.0 版本全量推送，智能座舱、NOMI、驾乘体验、辅助驾驶升级

听音模式：调音面板支持新建并保存至多 9 个模式，一键联动 Pro EQ、音场、音量及静音设置

个性听感定制：驻车状态下通过 3 分钟向导快速生成专属听音模式，并生成「个性听音品味海报」可保存至相册。功能可通过调音面板中的【听音模式】-【个性听感定制】入口进行开启