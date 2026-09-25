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蔚来“Cedar S 雪松”智能系统 1.6.0 版本全量推送，智能座舱、NOMI、驾乘体验、辅助驾驶升级

2026/9/25 14:24:29 来源：IT之家 作者：沁沧（实习） 责编：沁沧
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IT之家 9 月 25 日消息，蔚来今日宣布，蔚来「Cedar S 雪松」智能系统 1.6.0 版本已全量推送。

ES6、EC6、ET5、ET5T 带来全维度智能的智能座舱、更全能的得力助手 NOMI、专属驾乘体验、智能辅助驾驶四大板块，超 30 项功能体验新增与升级。

IT之家附本次更新内容如下：

中控屏交互体验

  • 新增

    • 桌面随挡位自动切换：P 挡进入艺境桌面，D 挡进入地图桌面

    • 手势切换主题：支持五指抓握屏幕手势，便捷进入艺境主题切换页

  • 优化

    • 无限画布布局：进入后保留底部导航栏

    • 底部导航栏自定义：优化操作交互

    • 快捷控制卡片交互：点击儿童座椅卡片可直跳对应设置页

HUD 交互体验

  • 新增

    • HUD 极简模式：仅保留车速、限速、车道指引等核心信息，支持显示转向盲点影像

    • 挡位数值直观显示：调节高度与角度时实时显示挡位数值

地图导航

  • 新增

    • 红绿灯倒计时 HUD 显示：导航或巡航状态下，且 HUD 为普通模式时，红绿灯倒计时支持 HUD 显示

    • 车道级收费站信息：导航状态下，中控屏、仪表屏与 HUD 同步展示各车道分布及通行类型（ETC / 人工）

声音体验

  • 新增

    • 听音模式：调音面板支持新建并保存至多 9 个模式，一键联动 Pro EQ、音场、音量及静音设置

    • 个性听感定制：驻车状态下通过 3 分钟向导快速生成专属听音模式，并生成「个性听音品味海报」可保存至相册。功能可通过调音面板中的【听音模式】-【个性听感定制】入口进行开启

娱乐生态

  • 新增

    • 沉浸播放器样式：QQ 音乐与网易云音乐支持动态样式切换

    • 艺人列表直达：QQ 音乐与网易云音乐播放界面点击歌手名，直接跳转该歌手全部歌曲

NIO Radio

  • 新增

    • NIO Radio 进阶功能：支持全场景断点续播；支持车机与蔚来 App 进度及「最近播放」跨端同步；新增车机端专辑订阅及「我的订阅 / 订阅更新」聚合页

雪豹 NOMI Al 帽子

  • 新增

    • 雪豹 AI 帽子联动：新增专属打招呼动态（击掌 / 飞吻）、「九连拍」互动变脸秀，以及专属动态导航车标

EC6 赛道模式

  • 新增

    • 赛道模式：专为驾驶爱好者打造，提供专属中控 / 仪表赛道界面、科幻与经典双声浪、专属撞色氛围灯，以及悬架 / 转向 / 冷却系统的极限性能调校

    • 电动尾翼进阶控制：提供「自动」「减速挡」「极速挡」3 挡调节，默认开启「极速挡」

    • 赛道录像：整合行车记录仪与车辆动态数据，生成专属赛道视频，支持相册快传至手机

点到点全域领航辅助｜城区辅助

  • 优化

    • 通行效率提升：国道、省道及高限速路段，手动目标巡航速度上限提升至 100km/h

点到点全域领航辅助｜高速辅助

  • 优化

    • 雨天行车更稳更安心：高速及快速路遇雨天时，主动降低车速并减少变道超车频次

智能辅助驾驶人机交互

  • 新增

    • NWM 高光时刻：领航辅助激活状态下，长按方向盘左侧右键，即可截取记录前 20 秒精彩行车片段（伴随语音播报确认），精彩瞬间一键截取

    • 手机端便捷回看与分享：可于蔚来 App 查看高光时刻视频，支持一键分享至社群

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