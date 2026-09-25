小米推出米家声波电动牙刷 T302 缓震版：四种清洁模式，149 元

IT之家 9 月 25 日消息，米家声波电动牙刷 T302 缓震版已于昨日开售，提供银灰色、霜紫色两款，京东定价为 149 元，晒单返 10 元京豆。

这款电动牙刷主打缓震洁齿，其搭载低噪无刷电机，振动效率更高，可快速清理牙龈沟缝附着物，同时优化刷头振动频率，降低手柄震感。

这款牙刷提供 4 种清洁模式，可满足不同人群的洁齿需求：

标准清洁：满足大部分用户的日常清洁需求

敏感轻柔：柔和的刷牙体验，适合新手用户和敏感用户

牙龈按摩：刷毛摆幅交替变化，清洁按摩牙龈沟，针对牙龈敏感或出血的用户

亮白抛光：刷头高频摆动，清洁残留污渍，高效亮白牙齿

刷头方面，其采用新一代缓震无铜刷头，使用双漩刷柱设计，贴合齿面，护龈净齿；刷头背部包裹软胶，触感软弹，可有效缓冲刷牙力度，减少磕碰不适。

刷头分为三区设计：剔牙区深入牙缝，护龈区按摩牙龈，净白区抛光齿面；同时采用无铜植毛技术，避免铜锈，入口更卫生，软胶包裹设计进一步提升缓震效果，还配备刷丝褪色提醒，建议三个月更换一次刷头，做到净齿护龈双兼顾。

充电方面，它配备 360° 圆形充电底座，即放即充，无需刻意对准接口。续航方面，满电状态下标准清洁模式续航 65 天，敏感轻柔模式续航可达 150 天，约 4 小时可以充满，还支持 2 分钟闪充。

这款产品为 4 刷头礼盒套装，包含 1 支牙刷主机 + 4 支替换刷头。此外，其支持 IPX8 级整机防水，采用严密防水结构。IT之家附详细参数如下：

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