国际货币基金组织：今年全球 AI 投资规模或突破 2 万亿美元

IT之家 9 月 25 日消息，国际货币基金组织（IMF）最新年报指出，人工智能有望成为推动全球生产率和投资增长的重要力量，但也可能加剧劳动力市场压力并带来金融风险。

据估算，2025 年与 AI 有关的技术投资为美国 GDP 增速贡献了 0.5 个百分点。美国生产率增速过去几年也有所加快，部分增幅或与 AI 应用初期产生的影响有关。

根据部分外部估算，2026 年全球由私营部门推动的 AI 投资规模或将突破 2 万亿美元（IT之家注：现汇率约合 13.43 万亿元人民币），成为近年来增长最快的经济增长动力之一。

随着全球支出逐步转向在各行业部署 AI，AI 带来的生产率提升有望在更多行业和职业中加快。亚洲正积极争取 AI 带来的发展机遇。新加坡凭借完善的数字基础设施、教育体系和前瞻性监管，在 IMFAI 准备度指数中排名第一。东亚是全球芯片制造和设计中心，东南亚则依托自身制造业优势，进一步向价值链高端迈进。

风险同样存在。政策制定者、家庭和企业越来越关注 AI 将给劳动力市场带来何种变化，这其中包括替代更多岗位，并压低部分劳动者的工资。

IMF 研究发现，需要 AI 技能的岗位薪酬更高，但这类岗位较多的城市和地区并没有出现整体就业增长。

具备 AI 技能的劳动者正在受益，为高收入者提供服务的低技能劳动者也能受益。相比之下，岗位高度容易受到自动化冲击的中等技能劳动者并未分享到这些收益。