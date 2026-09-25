首个入驻纽约时代广场的中国影像品牌，影石首家美国旗舰店开业

IT之家 9 月 25 日消息，影石今日宣布，首家美国旗舰店于纽约时代广场正式开业。据此前官方介绍，这也是首个在纽约时代广场开业的中国影像品牌。截至目前，影石在全球体验零售店已超 10000 家，品牌旗舰店超 300 家。

IT之家注意到，国际数据公司（IDC） 9 月 23 日发布 2026 年二季度全球手持智能影像设备市场数据。期内全球销量达 588.7 万台，同比增长 57.24%；销售额 156.89 亿元人民币。其中云台相机增长最快，销量同比激增 86.9% 至 279.3 万台。

中国影像双雄影石、大疆成为本轮增长的核心引擎。影石披露，其相机全球累计出货量已突破 1000 万台，过去一年出货达 470 万台。全景相机领域，影石以 72.5% 的销量领跑行业，实现连续两个季度份额增长。

云台相机赛道，市场消息显示，影石首款产品 Luna Ultra 上市当月拿下美国亚马逊 23% 市场，6-8 月保持两成左右份额，打破行业长期以来的单一竞争格局。

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