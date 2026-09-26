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索尼向 PS5 玩家发送公开调查问卷，玩家借机吐槽官方停止生产实体光盘计划

2026/9/26 7:56:25 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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IT之家 9 月 26 日消息，索尼于 9 月 25 日起面向 PlayStation 5 玩家开展了一项公开调查，年满 18 岁的用户均可参与，主要涉及用户对 PlayStation 独占游戏、用户界面、游戏性能、联机体验、DualSense 手柄，以及 PS5 独占游戏和整个游戏库等多个方面的满意程度。

据外媒 IGN 报道，虽然调查内容并未直接询问实体游戏光盘，但不少玩家借此机会向索尼表达了对其停止生产实体游戏光盘计划的不满。

不少玩家在 X 平台上晒出了自己在调查中的文字回复，例如有玩家调侃“如需查看此信息，请将’我的意见’光盘插入光驱，并从互联网下载所需信息”。

值得注意的是，此次调查发布前几天，PlayStation 还被曝向游戏开发商发放了一份规模较大的调查问卷。据 Broken Silicon Podcast 主持人 Tom 透露，这可能是开发商从 PlayStation 收到过的规模最大的调查之一。由于这份调查同样出现在索尼宣布停止生产实体游戏光盘并引发争议之后，因此外界也将其视为索尼可能重新评估相关决定的迹象。

不过，目前尚无证据表明索尼已经改变停止生产实体游戏光盘的计划。索尼此前在 7 月的投资者问答环节中表示，公司已经充分了解公众对这一决定的“强烈看法”，但仍将“谨慎推进”相关计划。因此，目前玩家在公开调查中的反馈是否会影响索尼最终决定，仍有待后续观察。

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关键词：PlayStation实体游戏光盘索尼

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