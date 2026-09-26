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华为预告游戏助手将上线“弹幕通知”等功能，HarmonyOS 7.0.0.109 及以上版本支持

2026/9/26 11:35:23 来源：IT之家 作者：归泷 责编：归泷
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IT之家 9 月 26 日消息，在 9 月 7 日的 HarmonyOS 7 | HUAWEI Mate XT 2 及全场景新品发布会上，鸿蒙 7 操作系统正式发布。

目前，华为 Mate 80 系列手机、MatePad Edge、MateBook Pro 等设备已开启公测，Mate 60 系列、MatePad Pro 13.2 英寸 2025、WATCH GT 7 等已开启花粉 Beta 版尝鲜。而在鸿蒙 HarmonyOS 7 系统上，游戏助手也迎来一波升级，新增 HDR、分辨率、内存清理等功能。

IT之家注意到，华为官网还发布新功能预告，在 HarmonyOS 7.0.0.109SP6 及以上，将支持缩短系统导航触发区域（防误触功能之一）、弹幕通知功能。

  • 缩短系统导航触发区域：实现退出手势热区缩短到中间 1/3 左右，防止游戏中误触退出。需系统版本 HarmonyOS 7.0.0.109 SP6 及以上、应用助手版本 16.4.1.300 及以上；

  • 弹幕通知：开启弹幕通知，支持针对部分应用消息（微信、QQ、畅连、短信信息、钉钉等）以悬浮弹幕形式实时显示在游戏界面，无需切屏即可掌握重要信息。系统需升级至 HarmonyOS 7.0.0.109 及以上版本、应用助手需要升级到 16.4.1.300 及以上版本。

华为官网显示，应用助手（游戏助手）是华为设备内置的辅助工具，玩家在游戏中可通过应用助手快速开启高性能模式、免打扰、屏蔽指关节、截屏、录屏、智能声控、亮度锁定等功能。

值得一提的是，华为鸿蒙 HarmonyOS 7.0.0.109 SP6 版本已于 9 月 24 日开启推送，首批面向 Mate 80 系列、Pura 90 系列、nova 16 系列等机型，系统包大小约 702.73MB。据介绍，本次更新优化了部分场景的显示效果，同时提升了整机系统稳定性。

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关键词：游戏助手华为HarmonyOS 7

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