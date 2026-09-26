上汽追投 10 亿与华为终端深化协同，尚界今年 1 至 8 月累计批售超 5 万辆

IT之家 9 月 26 日消息，据新华社、经济参考报报道，上汽集团与华为终端将进一步深化在尚界品牌上的协同合作。在深化合作新阶段，上汽追加 10 亿元投资，对金桥尚界专属工厂进行智能化升级改造。
据介绍，该基地是上汽集团大乘用车战略版图中的核心制造高地，以“工业 4.0”标准规划建设，全面对标全球领先整车工厂。报道还提到，2026 年 1 至 8 月，尚界累计批售超 5 万辆。
目前，尚界品牌经销商有近 1000 家、建设专网约 200 家、渠道覆盖率达到 75%、一到三线城市近 100% 覆盖。尚界产品目前已形成 Z 和 H 两大系列，下一款全新车型与鸿蒙智行最具代表性的中大型家用 SUV 产品定位相吻合，瞄准一二线城市新中产家庭，将搭载华为最新智慧出行解决方案。
据IT之家此前报道，今年 8 月，尚界汽车总经理祝勇在接受媒体采访时，谈及了尚界品牌的规划与发展。上汽和华为合作是战略性的长期合作，尚界立足于全生态的创新。对于上汽而言，是全力 All in 尚界品牌的。上汽投入了 5000 人的团队，并且还已经投入了 60 亿的投资。
延伸阅读
尚界是上汽集团与华为于 2025 年 4 月联合发布的智能汽车品牌，采用华为智选车模式，隶属鸿蒙智行生态联盟，被称为鸿蒙智行的“第五界”。
鸿蒙智行（HIMA）是鸿蒙智能汽车技术生态联盟，在尚界之前已先后与赛力斯、奇瑞、北汽、江淮合作推出问界、智界、享界、尊界四个品牌。尚界品牌诞生之初，上汽首期投入 60 亿元专项资金，组建超过 5000 人的专属团队，与华为工程师在产品定义、造型设计、鸿蒙座舱、驾驶辅助、生产制造、销售服务等全产业链环节开展合作。
目前尚界在售车型包括尚界 H5、尚界 Z7 以及 Z7 猎装版 Z7T，覆盖 15 万至 30 万元主流新能源市场。其中尚界 H5 于 2025 年 9 月上市，定位中型家用 SUV，售价 15.98 万至 19.98 万元，提供增程和纯电共 6 个版本；尚界 Z7 与 Z7T 于 2026 年 4 月 22 日上市，定位中大型纯电轿跑与猎装车，售价 21.98 万至 30.98 万元。
据上汽方面介绍，金桥尚界专属工厂规划年产 20 万台，此次智能化升级改造后，该基地以四大核心智能制造环节与智能物流体系，在感知智能、决策智能、连接智能等关键维度展现领先水平，为尚界产品提供制造保障。
关于文中提到的下一款全新车型，余承东已于 2026 年 9 月 24 日公开确认，其定位为中大型家用 SUV，计划于当年秋季发布，并搭载华为最新智慧出行解决方案。