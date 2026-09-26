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上汽追投 10 亿与华为终端深化协同，尚界今年 1 至 8 月累计批售超 5 万辆

2026/9/26 9:14:36 来源：IT之家 作者：归泷 责编：归泷
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IT之家 9 月 26 日消息，据新华社、经济参考报报道，上汽集团与华为终端将进一步深化在尚界品牌上的协同合作在深化合作新阶段，上汽追加 10 亿元投资，对金桥尚界专属工厂进行智能化升级改造

据介绍，该基地是上汽集团大乘用车战略版图中的核心制造高地，以“工业 4.0”标准规划建设，全面对标全球领先整车工厂。报道还提到，2026 年 1 至 8 月，尚界累计批售超 5 万辆

目前，尚界品牌经销商有近 1000 家、建设专网约 200 家、渠道覆盖率达到 75%、一到三线城市近 100% 覆盖。尚界产品目前已形成 Z 和 H 两大系列，下一款全新车型与鸿蒙智行最具代表性的中大型家用 SUV 产品定位相吻合，瞄准一二线城市新中产家庭，将搭载华为最新智慧出行解决方案。

据IT之家此前报道，今年 8 月，尚界汽车总经理祝勇在接受媒体采访时，谈及了尚界品牌的规划与发展。上汽和华为合作是战略性的长期合作，尚界立足于全生态的创新。对于上汽而言，是全力 All in 尚界品牌的。上汽投入了 5000 人的团队，并且还已经投入了 60 亿的投资。

延伸阅读

尚界是上汽集团与华为于 2025 年 4 月联合发布的智能汽车品牌，采用华为智选车模式，隶属鸿蒙智行生态联盟，被称为鸿蒙智行的“第五界”。

鸿蒙智行（HIMA）是鸿蒙智能汽车技术生态联盟，在尚界之前已先后与赛力斯、奇瑞、北汽、江淮合作推出问界、智界、享界、尊界四个品牌。尚界品牌诞生之初，上汽首期投入 60 亿元专项资金，组建超过 5000 人的专属团队，与华为工程师在产品定义、造型设计、鸿蒙座舱、驾驶辅助、生产制造、销售服务等全产业链环节开展合作。

目前尚界在售车型包括尚界 H5、尚界 Z7 以及 Z7 猎装版 Z7T，覆盖 15 万至 30 万元主流新能源市场。其中尚界 H5 于 2025 年 9 月上市，定位中型家用 SUV，售价 15.98 万至 19.98 万元，提供增程和纯电共 6 个版本；尚界 Z7 与 Z7T 于 2026 年 4 月 22 日上市，定位中大型纯电轿跑与猎装车，售价 21.98 万至 30.98 万元。

据上汽方面介绍，金桥尚界专属工厂规划年产 20 万台，此次智能化升级改造后，该基地以四大核心智能制造环节与智能物流体系，在感知智能、决策智能、连接智能等关键维度展现领先水平，为尚界产品提供制造保障。

关于文中提到的下一款全新车型，余承东已于 2026 年 9 月 24 日公开确认，其定位为中大型家用 SUV，计划于当年秋季发布，并搭载华为最新智慧出行解决方案。

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关键词：上汽集团尚界华为终端华为

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