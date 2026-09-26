上汽追投 10 亿与华为终端深化协同，尚界今年 1 至 8 月累计批售超 5 万辆

IT之家 9 月 26 日消息，据新华社、经济参考报报道，上汽集团与华为终端将进一步深化在尚界品牌上的协同合作。在深化合作新阶段，上汽追加 10 亿元投资，对金桥尚界专属工厂进行智能化升级改造。

据介绍，该基地是上汽集团大乘用车战略版图中的核心制造高地，以“工业 4.0”标准规划建设，全面对标全球领先整车工厂。报道还提到，2026 年 1 至 8 月，尚界累计批售超 5 万辆。

目前，尚界品牌经销商有近 1000 家、建设专网约 200 家、渠道覆盖率达到 75%、一到三线城市近 100% 覆盖。尚界产品目前已形成 Z 和 H 两大系列，下一款全新车型与鸿蒙智行最具代表性的中大型家用 SUV 产品定位相吻合，瞄准一二线城市新中产家庭，将搭载华为最新智慧出行解决方案。

据IT之家此前报道，今年 8 月，尚界汽车总经理祝勇在接受媒体采访时，谈及了尚界品牌的规划与发展。上汽和华为合作是战略性的长期合作，尚界立足于全生态的创新。对于上汽而言，是全力 All in 尚界品牌的。上汽投入了 5000 人的团队，并且还已经投入了 60 亿的投资。