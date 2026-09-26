英特尔开源游戏性能监测工具 PresentMon 2.6.0 发布：CPU 占用降低 78%，支持多显卡遥测同显

IT之家 9 月 26 日消息，VideoCardz 今日发现，英特尔为旗下免费开源的游戏性能监测工具 PresentMon 发布了最新的 2.6.0 版本。

新版本重点优化了其自身资源占用，官方称高负载下 CPU 占用降低 78%，同时新增“Game Experience（游戏体验）”监测覆盖层，用于展示与画面流畅度和动画表现相关的指标。

PresentMon 2.6.0 支持 Windows 10、Windows 11，以及 DirectX 9、DirectX 11、DirectX 12、OpenGL 和 Vulkan 应用，支持 AMD 和 NVIDIA 显卡，兼容 ADL、NVAPI、NVML、IGCL 以及 WMI 等多种遥测接口。

新版最大的变化来自后台服务优化。英特尔调整了 ETW（IT之家注：Event Tracing for Windows，Windows 事件跟踪）数据刷新机制，将部分无需高精度计时的后台循环改为更低频率的 Sleep 等待方式，使高负载下 CPU 占用减少 78%，移动平台同样适用。

此外，当软件未主动监测或轮询遥测数据时，诊断日志刷新将被暂停，待机 CPU 占用率也从约 0.003% 降至接近 0%。

面向普通玩家，PresentMon 新增 Game Experience 覆盖层，集中展示英特尔认为与动态画面观感、动画平滑度相关的性能指标。

2.6.0 界面也进行了改进。此前无法使用的监测指标会直接消失，现在则会保留在列表中并以灰色显示，同时提示不可用原因，例如当前硬件不支持、API 未提供或 PresentMon 当前版本尚未支持。

在多显卡环境下，用户还能同时显示多个显卡的遥测数据，并针对每项指标分别选择不同设备的数据来源。

对于游戏评测人员和开发者，PresentMon 2.6.0 增加了多项分析能力。其中包括对 DirectX 12 PSO（Pipeline State Object）编译过程的监测，可记录编译次数、耗时以及编译繁忙占比，并写入帧数据和 CSV 输出。

新版还支持更新的 Windows DDI Flip 事件，可记录每次 Flip 的时间戳、已完成和丢弃的 Flip 事件，同时为 CSV 输出增加 Source ID、Layer ID 等显示元数据，更方便分析多屏、多平面显示场景。

GPU 遥测方面，英特尔改进了通过 AMD ADL 接口统计专用显存占用的准确性，并调整遥测架构，仅轮询客户端实际请求的数据，从而进一步降低系统开销。

新版还修复了多项稳定性问题，包括自动目标识别失败、服务重启异常、多实例启动冲突，以及内部 API 兼容性等问题。同时，实验性的 Flash Injector 功能已被移除，以简化项目维护和构建流程。