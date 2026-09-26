为抢国庆火车票下 5 份候补花 1 万多元？12306 回应称多买不会提高中签率、反而会产生退票费

IT之家 9 月 26 日消息，临近国庆假期，出行客流迎来高峰。国铁集团表示，截至今天早上 8 时，铁路 12306 已累计预售中秋、国庆假期车票 1.43 亿张。

有网友发帖称，她与 3 名好友计划国庆期间从上海前往天津，提前半个月未买到票。因此，她为 10 月 1 日出发下了 2 个候补订单，为 10 月 7 日返程下了 3 个订单，共预付 1 万多元。

针对网友为抢票下 5 份候补订单、预付 1 万多元一事，12306 客服昨日回应极目新闻称，多下单不会提高中签率，反而可能产生退票费。

12306 客服表示，若两地间有直达列车，旅客只需下一个候补订单，将当日车次全部添加即可。一个订单最多可添加 60 趟车次，系统按当天最贵车票预收，成功订到其他车次后按实际票价退还差价。

客服解释，多个候补订单按提交时间先后排序，中签概率与只下一个订单相同。若不同订单均抢到票，重复车票需办理退票，并可能产生退票费用。

中国铁路 9 月 19 日发布的口径显示，12306 候补是免费服务，无票时提交订单并预付款，系统按提交时间顺序排队，有新增票额时先到先得兑现。整体兑现成功率在 70% 以上，其中 51% 为短途票。

IT之家注：候补购票（旅客预付票款后，系统按排队顺序在有票额释放时自动兑现的免费服务）规则显示，每个用户可提交 6 个待兑现候补订单。每个订单最多 19 名乘车人、最多选 3 个乘车日期，车次与日期组合总计不超过 60 个，截止兑现最晚到开车前 20 分钟。

铁路 12306 此前通报，中秋国庆假期运输车票开售以来，系统已将 711.7 万笔交易放入慢速队列，对 102.3 万笔交易拒绝出票，合计拒出 133.1 万张。据介绍，12306 通过大数据和风控识别三类异常：频繁大量为非本人购票的注册账号、频繁大量为非本人订单支付的支付账户，以及伪造终端设备模仿用户购票操作。被判定异常后，注册账号进入慢速队列，支付账户直接拒出。

第三方加速包方面，有用户花 50 元购买加速包抢热门高铁票，放票当天未兑现，候补三天也未成功。第三方客服称“加速包只加速不保证出票”。12306 建议，开售无票应立刻提交候补，日期可多选，车次可混合同城其他车站、稍慢车次和中转方案，并勾选“接受新增列车”。开车前 8 天、48 小时、24 小时是退改签费率变化节点，退票改签相对集中。若已买到满意车票，应撤掉其他候补，避免冲突自动失效。若直达车票紧张，可尝试分段购票或就近中转。候补未兑现时，预收票款会全额原路退回。

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