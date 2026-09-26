维持 Anthropic 供应链风险认定，美国上诉法院支持五角大楼继续禁用 Claude

IT之家 9 月 26 日消息，当地时间 9 月 25 日，美国哥伦比亚特区联邦上诉法院以 2:1 裁定，维持五角大楼将 Anthropic 列入国家安全供应链风险名单的决定。

Anthropic 此前起诉五角大楼，要求撤销其于今年 3 月被列入的“供应链风险”认定。公司称该认定导致其数十亿美元损失，并在备受关注的 IPO 前损害了声誉。

上诉法院多数意见认为，五角大楼在 Anthropic 拒绝将其产品用于自主武器或大规模监控后作出该认定，具有充分依据。因此，法院驳回了 Anthropic 关于五角大楼因其 AI 安全与伦理立场而进行报复的主张。

Anthropic 发言人当地时间 9 月 25 日表示，公司尊重但不同意该裁决，对自身立场仍有信心，正在考虑包括请求全体上诉法院复审在内的选项。

目前，DC 巡回法院的裁决意味着 Anthropic Claude 在五角大楼内部仍将被禁用，但加州此前的裁决允许其他政府机构和承包商继续与 Anthropic 合作。据路透社报道，Anthropic 正推进最早于今年 11 月进行的 IPO，目标估值约 2 万亿美元（IT之家注：现汇率约合 13.45 万亿元人民币）。

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