Anthropic 为 Claude 上线“限时免费额度重置”功能，每位用户仅可使用一次

IT之家 9 月 26 日消息，Anthropic 宣布为 Claude 上线“限时免费额度重置”功能，允许用户免费手动重置每周使用额度，不过每位用户仅可使用一次。该功能目前预计开放至 10 月 22 日，用户需要谨慎选择使用时机。

目前，部分 Claude 用户已可以在界面中看到用于重置每周使用额度的按钮。点击后无需额外付费即可刷新每周额度，如果用户同时触及了 5 小时使用上限，该限制也会一并重置。

需要注意的是，点击按钮并不会改变用户原本的额度刷新周期。也就是说，用户在本周中途执行重置后获得的新额度，仍会按照原有时间表在下一周到期，而不会从点击重置按钮的时间重新计算一周。

目前这项福利有两项限制。首先，每名用户只能免费重置一次，使用后暂时不会再次获得免费重置机会。其次，该功能仅开放至 10 月 22 日，之后是否继续提供尚未明确。

从 Anthropic 对这一功能的宣传方式来看，此举可能与推广 Opus 5.5 有关，公司希望用户通过额外获得的使用额度体验新模型，并进一步考虑订阅相关服务。未来 Anthropic 推出新模型时，也不排除再次提供类似的限时免费重置功能，但目前尚无官方消息确认这一点。