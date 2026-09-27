小米之家新模式探索，河南首家米家智能家电体验店开业

IT之家 9 月 27 日消息，小米集团合伙人 / 总裁、手机部总裁、小米品牌总经理卢伟冰昨日发文宣布，河南首家米家智能家电体验店（中陆广场店）正式开业。

他表示，米家智能家电体验店是小米之家的一次模式探索和门店品类的专业化扩展，用户可以在一个空间里体验到小米全屋智能，并亲手触摸到米家全系列的产品。

卢伟冰还透露，米家智能家电体验店后续会在全国陆续扩展和开业。

IT之家注：小米之家是小米公司于 2011 年下半年成立的直营客户服务中心，主要提供产品自提、技术支持和粉丝交流服务。2021 年 10 月 30 日，小米之家第 10000 家门店正式开业。去年 8 月，全国首家小米之家服务形象升级门店开业，拥有沉浸空间，支持自助取号、透明维修等服务。

延伸阅读 米家是小米于 2016 年 3 月 29 日推出的生态链品牌，专门承载小米生态链产品，而此前的小米品牌主要用于承载小米自有产品。该品牌首款产品为米家压力 IH 电饭煲，售价 999 元。小米之家从 2011 年下半年开始建设，2021 年 10 月 30 日，第 10000 家门店在深圳欢乐海岸正式开业。 根据小米集团财报，截至 2026 年 6 月，其在中国大陆地区 500 平米以上的小米之家大店数量超过 270 家；境外地区的新零售门店数超过 640 家，覆盖东南亚、欧洲、东亚、拉美、中东和非洲等区域。 在全屋智能所依托的 AIoT 生态方面，截至 2026 年 6 月 30 日，小米 AIoT 平台已连接的 IoT 设备数（不包括智能手机和平板）达 11.6 亿台，同比增长 17.4%；2026 年 6 月，米家 App 的月活跃用户数同比增长 9.7% 至 1.24 亿。

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