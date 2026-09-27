荣耀 Magic9 系列手机配置汇总：至高搭载高通第六代骁龙 8 超级至尊版，9 月 28 日发布

IT之家 9 月 27 日消息，荣耀 Magic9 系列手机发布会将于 9 月 28 日 14:30 举行，博主 @数码闲聊站 今日对新机的爆料进行了汇总。

IT之家整理如下：

Magic9

6.37 英寸 1.5K+120Hz LTPS 小直屏，第五代骁龙 8 至尊版处理器，8000mAh 电池 +80W 有线快充 +50W 无线快充；

55Mp 1:1 方形前摄，后置 200Mp 1/1.4 英寸主摄 +50Mp 超广角 +200Mp 1/1.56 英寸 3.5X 潜望长焦；

3D 超声波指纹，AI 键 + 拍照，IP68/69/69K，机身厚度 8.49mm / 重量 209g（已知 16GB+512GB 5999 元）。

Magic9 Pro Max

6.8 英寸 1.5K+120Hz LTPO 大直屏，第六代骁龙 8 超级至尊版处理器，8800mAh 电池 +100W 有线快充 +80W 无线快充；

55Mp 1:1 方形前摄，后置 200Mp 1/1.28" 英寸 3°OIS 主摄 +50Mp 超广角 +200Mp 1/1.4" 英寸 3.5X 潜望长焦；

3D 人脸识别 +3D 超声波指纹，AI 键 + 拍照键，X 轴大马达，双 1216 扬声器，IP68/69/69K，机身厚度 8.59mm / 重量 233g。

Magic9 超能版

6.81"1.5K+120Hz 直屏，第五代骁龙 8 至尊版处理器 + 主动散热风扇，11000mAh 电池 +80W 有线快充 +50W 无线快充；

前置 50Mp，后置 200Mp 主摄 +12Mp 超广角 +50Mp 3X 长焦；

光学指纹，机身厚度 8.1mm / 重量 227g。

本月早些时候，荣耀正式官宣全新年度旗舰荣耀 Magic9 系列将于 9 月 28 日正式发布。荣耀官方表示，作为承接荣耀 Magic 系列十年沉淀、同时也是荣耀品牌焕新后的首款作品，荣耀 Magic9 系列秉持“敢想敢不同”的品牌态度，将在外观、影像、AI 三大维度迎来全面进阶。

目前，IT之家拿到了荣耀 Magic9 Pro Max「苔青」配色，新机采用全金属机身，并带来了全新的“大导之眼”镜头模组设计。

机身细节方面，荣耀 Magic9 Pro Max 延续 Magic 系列对于简洁线条的设计理念，机身边框、背部衔接以及整体轮廓均进行了重新设计，使整机保持旗舰手机的精致感。在背部设计上，荣耀 Magic9 Pro Max 带来了全新的“大导之眼”镜头模组。

▲ IT之家开箱：荣耀 Magic9 Pro Max