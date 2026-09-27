小米 18 标准版手机入网，有望 12 月单独发布

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IT之家 9 月 27 日消息，一款型号为 M261DB 的小米新机于 9 月 23 日通过工信部无线电核准，预计为小米 18 标准版。
IT之家注意到，在 9 月 23 日的小米 18 Pro 系列手机新品发布会前夕，有网友在微博询问小米集团合伙人、总裁 @卢伟冰 有关小米 18 标准版的消息，卢伟冰回复称：有的，后面会单独发。
今年 8 月 @数码闲聊站 爆料的消息称，预计为小米的“某厂”神秘新机将会是 Pro 系列先行，标准版暂定 12 月登场，全系 2nm 旗舰芯 + 旗舰新屏 + 旗舰双 2 亿镜头 + 大电池将是该系列机型的优势。先前另有爆料称，小米 18（标准版）搭载骁龙 8 Elite Gen 6 处理器（第六代骁龙 8 至尊版）、200MP 传感器，据称配备 7200mAh 电池。
作为对比，小米 18 Pro 首发第六代骁龙 8 至尊版，采用最新一代 2nm 旗舰制程，电池容量升级至 7000mAh，搭载全焦段徕卡光学三摄。该机的屏幕尺寸为 6.4 英寸，采用全新 M11 发光体系，峰值亮度 4000nits，支持硬件级智能防窥。