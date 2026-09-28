科乐美《寂静岭：Townfall》发售：Steam 国区 310 元起，玩家口碑褒贬不一

IT之家 9 月 28 日消息，科乐美旗下《Silent Hill：Townfall（寂静岭：Townfall）》现已正式发售，以 PC 版为例，本作在 Steam 国区标准版 310 元，豪华版 380 元，豪华版除了游戏本体外，还包括“西蒙的装束：替换装束”、数字画册和原声带。IT之家附游戏商品页（https://store.steampowered.com/app/1636440/SILENT_HILL_Townfall/）。

不过本作目前并未获得所有玩家认可。数据显示，这款衍生作品在 Steam 上的同时在线玩家峰值明显低于《寂静岭 2》重制版和《寂静岭 f》，游戏性能问题以及偏重潜行、解谜的玩法均成为玩家讨论的焦点。

参考 Steam 评论，也有不少玩家反馈游戏帧率表现不稳定，而其首个周末的同时在线玩家数量也明显低于系列近期作品。作为参考，《寂静岭 2》重制版的 Steam 同时在线玩家峰值达 23676 人。《寂静岭 f》峰值达到 22621 人。相比之下，《寂静岭：Townfall》的 Steam 同时在线玩家峰值目前仅为 8360 人，不到前两款作品的三分之一。

性能问题是玩家反馈较为集中的方面。《寂静岭：Townfall》采用虚幻引擎 5 开发，部分 Steam 用户反映，在探索 St. Amelia 区域并进入新的场景时会出现明显卡顿。部分玩家认为，游戏的着色器编译过程可能是造成卡顿的原因之一，即使使用性能较强的 PC，也可能出现帧率突然下降的情况。

除了性能表现外，玩家对于《寂静岭：Townfall》玩法的评价也存在较大分歧。游戏采用第一人称视角，与系列多数作品存在明显区别，因此部分玩家认为 Screen Burn Interactive 在这款衍生作品中对传统《寂静岭》玩法进行了较大幅度调整。

还有玩家认为游戏过于强调解谜。虽然战斗之间较长的探索和解谜过程可以进一步营造紧张氛围，但部分玩家认为这也导致游戏节奏不够稳定，影响整体体验。

目前来看，《寂静岭：Townfall》的 Steam 玩家人数表现与系列近期两款作品存在明显差距，而性能优化以及玩法设计方面的争议，可能是影响玩家评价和游玩热度的主要因素之一。后续优化补丁能否改善游戏的技术表现，还有待观察。

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