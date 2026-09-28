黑客在暗网兜售 AI 模型访问权限，最低价仅有正版 3%

IT之家 9 月 28 日消息，据英国《金融时报》当地时间 26 日报道，非法获取 AI 模型和算力，正迅速成为网络犯罪黑市上最抢手的商品，黑客希望借助价格高昂的大模型实施勒索、网络战和间谍活动。

谷歌威胁情报团队首席分析师约翰 · 霍特奎斯特披露，今年所谓“LLM 劫持”活动明显增多，具体表现于倒卖公开 AI 工具的被盗登录凭据，以及部分团体盗用他人算力，以免费运行自己的模型。

从事网络安全工作 20 年的霍特奎斯特坦言：“我们在地下市场看到，一个围绕 AI 使用权限形成的经济体系在不断壮大。”

霍特奎斯特警告，攻击者能够以低廉价格使用原本昂贵的 AI，从而在成本上占据优势，被攻击方为了防御同样需要使用这些 AI 工具。“归根结底，这些做法让他们在与我们对抗时拥有某种经济或效率优势，因为他们能以低得多的价格获得这些 token。”

谷歌威胁情报团队研究人员发现，暗网市场出售 Anthropic、谷歌和 OpenAI 等公司的 AI 模型使用权限，折扣最高达到 97%。作为对照，ChatGPT 和 Claude 最高级版本的订阅价格则可达到每名用户每月 200 美元（IT之家注：现汇率约合 1,346 元人民币）。

霍特奎斯特称，AI 实验室会监测滥用迹象，因此部分卖家甚至推出“保证访问”服务，承诺初始账户一旦遭到封禁，就不收取额外费用，直接提供新的登录凭据。

还有一些犯罪团体和国家支持的组织会入侵企业托管在云端的服务器，再植入自己的 AI 模型，利用受害者的系统运行模型。这种手法类似于威胁行为者试图侵入第三方设备、借用设备算力挖掘加密货币。

霍特奎斯特警告，越来越多大型企业希望把定制 AI 模型部署在自有服务器上，不再向云服务商租用算力，企业自行运行的 AI 系统也会随之成为攻击目标，因此必须严密保护。“如果你需要自己为算力付费，而且成本可能非常高…… 这部分算力就会成为威胁行为者眼中的重要潜在资源。”

霍特奎斯特认为，企业仍在摸索究竟需要使用多少 AI，因此对黑客来说，当前正是“悄悄潜入”目标账户和计算机服务器的最佳时机。“你可能会觉得算力使用量突然大增是完全正常的事，因为你刚采用了这些 AI 基础设施。确实，这就是藏在噪声中的机会。”