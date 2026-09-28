消息称苹果 Vision Pro 市场遇冷：门店“月销 1 台就很幸运”、新任 CEO 特努斯对产品线持怀疑态度

IT之家 9 月 28 日消息，苹果 Vision Pro 发布后曾受到市场关注，但这款混合现实头显的市场表现并未达到预期。据彭博社马克・古尔曼透露，苹果零售店员工表示，如今全球部分门店每月甚至只能卖出 1 台 Vision Pro，而且能够达到这一销量已经算是“幸运”。作为对比，iPhone 全球每秒大约售出 8 台，平均每月销量约 2060 万台。

事实上，苹果现任 CEO 约翰 · 特努斯在 Vision Pro 于 2024 年正式发布之前就曾对这款产品持怀疑态度。尽管特努斯近期仍曾公开为 Vision Pro 进行辩护，但古尔曼表示，从其在苹果内部的相关言论来看，其并不认为 Vision Pro 会成为苹果长期持续发展的产品，特努斯更倾向于将 Vision Pro 视为苹果探索空间计算领域的一个“垫脚石”，而不是会长期保留的独立产品线。

不过据古尔曼了解，苹果内部对于 Vision Pro 未来的发展前景也存在较大压力。Vision Pro 团队正在努力争取后续资金，同时讨论如何打造更具吸引力的下一代产品。苹果内部仍有人看好这一产品类别，认为只要采取更加合理的产品定位，这一市场仍具有发展空间。

如今，Vision Pro 虽然拥有规模较小但较为稳定的用户群体，如果苹果最终放弃 Vision Pro 产品线、转而将主要精力投入智能眼镜，这部分用户可能会受到影响。值得注意的是，截至目前仍有部分海外用户在等待 Vision Pro 正式进入当地市场。

从目前曝光的信息来看，苹果未来仍可能继续探索混合现实头显市场。与此同时，公司目前也在推进智能眼镜等产品的研发，并尝试不同的设备设计和产品形态。至于苹果是否会推出价格更低、定位更加大众化的新款 Vision Pro，目前尚未有官方信息。