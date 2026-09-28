蔚来秦力洪：换电有望帮助网约车收入提升 15%-20%，最多可节约四成整车成本

IT之家 9 月 28 日消息，在今天上午蔚来、吉利达成充换电领域全面战略合作的媒体群访活动中，蔚来总裁、武汉蔚来能源董事长秦力洪表示，运营车辆是换电技术和服务网络快速规模化扩张的“一个非常好的场景”。

秦力洪指出，经过测算可知，依托于优质的换电网络，一辆运营车辆一天大概可以省出最多 90 分钟的时间，如果把 90 分钟补能时间折算到经营的收入里，收入有望提升 15%-20%，对运营方而言是极大的收益。

同时，换电站不光是快速补能的服务设施，也是电池资产运营的物理依托。依托于灵活调度的电池资产运营，类似于蔚来 BaaS 这样电池租用的商业模式，它会从本质上克服车电不同寿带来车辆残值减损的问题。在一辆车的生命周期里，最多可以节约成本达到 40%。“所以大家设想一下，吉利和蔚来的换电网络充分融合，将来的蔚来能源也服务运营车辆场景下，我们会看到 5 分钟车程到达，经营收入提高 15%-20%，经营成本下降多至 40% 的场景。”

据IT之家了解，今天早些时候，蔚来宣布与吉利控股集团达成充换电领域全面战略合作。双方达成技术、运营、资本全方面合作共识，将联合投资双方充换电业务主体公司，共享充换电技术与标准，共建充换电服务网络。

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