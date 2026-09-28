谷歌为 Google AI 订阅会员新增 Colab 高级权益，可使用高性能云端计算资源

IT之家 9 月 28 日消息，谷歌宣布为旗下 Google AI 订阅会员新增 Google Colab 高级权益，符合条件的订阅用户将获得 Colab 计算单元，并可使用性能更高的 GPU、TPU 等云端计算资源。

公开信息显示，Google Colab 是一项无需安装的托管式 Jupyter Notebook 服务，用户可以直接编写和运行 Python 代码，并使用 GPU、TPU 等云端计算资源。

随着 Colab 高级权益加入 Google AI 订阅体系，Google AI Ultra 除了提供 20TB 起步的云端存储空间、最高 20 倍的 Gemini 使用额度以及 YouTube Premium 外，现在还可使用 Premium GPU 和不中断的后台执行功能。用户无需持续保持浏览器标签页开启，即可运行长时间的 AI 模型训练任务。

此外，现有 Colab Pro 和 Pro+ 订阅不受此次调整影响，用户也可以同时订阅 Google AI 方案，两种方案提供的 Colab 计算单元将进行累加。相关 Colab 高级权益将在未来几周内陆续向支持 Colab 的市场中的 Google AI 订阅用户开放。