WIKO Hi MateBook 14 酷睿版发布：酷睿 Ultra 5 325 处理器、24GB 内存 + 1TB 硬盘 8199 元

IT之家 9 月 28 日消息，WIKO Hi MateBook 14 酷睿版今日 10:08 正式开售，定价为 8199 元。

这款华为智选笔记本定位轻薄商务本，可享受华为同款体验，在购买渠道、质量标准、使用体验、售后服务四个层面保持一致，提供 2 年基础维保，激活后不支持七天无理由退货。

性能方面，该机搭载英特尔酷睿 Ultra 5 325 处理器，最大睿频 4.5 GHz，配备 Xe3 核显架构，提供 47 TOPS 算力；配备 14.2 英寸 2.8K OLED 全面屏，分辨率为 2880×1920，支持 120Hz 高刷，拥有 91% 屏占比，ΔE<1 专业级色准，支持 10.7 亿色彩，对比度达到 1000000:1，屏幕支持 10 点触控，同时通过硬件级防蓝光测试，获得莱茵 TÜV Eye Comfort 认证，支持 1920Hz PWM 高频调光。

这款笔记本采用了独特的波点艺术圆形键盘设计，大弧度键帽贴合指腹，搭配 1.5mm 键程和全尺寸方向键，敲击手感利落，同时配备创新耐油污涂层可减少指纹烦恼。

其他方面，WIKO Hi MateBook 14 采用质感金属材质，背部采用波点开孔，重约 1.33 kg，厚 14.5 mm；采用双鲨鱼鳍风扇排布设计，搭载 70Wh 大电池，本地 1080P 视频播放可达 17 小时；搭载超材料天线，可实现 270 米超远联网；内置小唯同学 AI 智能体。

接口方面，WIKO Hi MateBook 14 配备 USB-C 接口、两个 USB 3.2 Gen 1 接口、HDMI 接口、3.5mm 耳机接口，同时支持多屏协同功能，支持手机、平板、耳机协同操作。

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