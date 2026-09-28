微软 Win11 被曝删除照片后仍保留缩略图，实测与官方文档均不支持该说法

IT之家 9 月 28 日消息，X 平台上一条热门帖子声称，Windows 会暗中保存用户删除过的每一张照片的缩略图。截至IT之家发稿，该帖浏览量已达 175 万次，引发不少用户担忧。

据 Windows Latest 今日报道，Windows 确实存在缩略图缓存机制，但“保存所有删除照片”的说法明显夸大。

据介绍，该缓存用于避免文件资源管理器反复生成图片预览，以提升浏览速度。该机制并非 Windows 独有。macOS 有 Quick Look 缩略图，Linux 桌面遵循共享缩略图缓存标准，Android 也提供生成和获取图片缩略图的 API。

若要查看这些缓存文件，可在运行（Windows+R）窗口中粘贴文件资源管理器目录（%LOCALAPPDATA%\Microsoft\Windows\Explorer）并回车。该目录下会出现 thumbcache_32.db、thumbcache_96.db、thumbcache_256.db 等数据库文件，各自对应不同尺寸的预览图。

打开该文件夹并不会看到已删除照片的图库，需借助 Thumbcache Viewer 等开源工具才能从数据库中提取图像。

测试者下载了三张图片、打开后并删除，结果 thumbcache 文件的最后修改日期仍是 9 月 17 日，并未写入新内容。很显然，“你删除过的每张照片”这一说法根本站不住脚。

实际上，微软工程师 Raymond Chen 早在 2016 年就解释过，单纯创建或复制图片文件不会生成缩略图缓存条目。缓存来自“文件资源管理器或其他调用其缩略图缓存的应用”。若资源管理器未显示过某张照片的缩略图，缓存中通常没有对应记录。

Windows 建立缓存的唯一目的是提速 —— 当应用请求未缓存的缩略图时，Windows 会从源文件提取并存储一份，这份副本独立于原照片存在，因此删除原图不会将其一并清除。

若想清除已生成的缩略图，可运行（Windows+R）cleanmgr 命令打开磁盘清理，然后选择系统盘（通常为 C:），勾选“缩略图”并取消其他类别，点击确定后删除文件即可。

不过，Windows 会在浏览文件夹时重建缓存。若想彻底停用缩略图缓存，可通过相应组策略进行调整（需专业版、企业版和教育版系统）：打开 gpedit.msc，依次进入用户配置、管理模板、Windows 组件、文件资源管理器，启用“关闭缩略图的缓存”。该策略会设置 NoThumbnailCache 值，微软建议在共享或安全敏感电脑上启用，因为“缩略图缓存可被所有人读取”。

对于家庭版用户，则可在文件资源管理器选项中勾选“始终显示图标，从不显示缩略图”，阻止资源管理器生成预览。

另外，Windows 8 及更高版本（含 Win11）会在 C:\Windows\Prefetch 中保留约 1024 个预取文件，用于加快应用启动，而非记录安装过的所有程序。全部选中删除不会影响系统运行。

针对 X 上这一类似“营销号”渲染恐慌气氛的帖子，Windows Latest 也一一进行了澄清，例如。USBSTOR 注册表项会保留曾接入的 USB 存储设备记录，但并非完整永久的设备历史。运行 netsh wlan show profile 可显示已保存的 Wi-Fi 密码，但 Windows 以加密方式存储，仅在请求时解密。剪贴板历史默认关闭，最多保存 25 条，重启后清除未固定项目。Recent 文件夹保存的是快捷方式而非文件副本，应用也可选择不记录打开内容。

有研究显示，在 Windows 7 上删除源文件并不会删除其缓存记录，调查人员曾利用这些缓存识别图像。不过，仅凭借 32 像素的预览图能否辨认人物或地点，可能不太容易。

另外，微软已承诺将 Win11 打造为 AI 操作系统，智能体可在本地文件上工作，访问文档和图片等文件夹前会请求同意，但目前没有证据表明 AI 智能体会读取缩略图缓存。

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