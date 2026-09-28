iQOO 16 手机配置汇总：6.85 英寸 2K 三星屏、高通第六代骁龙 8 超级至尊版处理器

IT之家 9 月 28 日消息，iQOO 16 新机将于 9 月 29 日 19:00 发布，博主 @数码闲聊站 今晚对这款新机进行了爆料汇总。

IT之家整理如下：

6.85 英寸 2K+165Hz M16 2K LEAD 三星屏

骁龙 8EE6（高通第六代骁龙 8 超级至尊版）+Q4 自研电竞芯

8400mAh 电池 +100W 有线充 +40W 无线充

前置 32Mp，后置 50Mp 1/1.3 英寸 F1.68 主摄 +50Mp 超广角 +50Mp IMX882 3X 潜望长焦；

091640 双轴马达，大师对称双扬 Pro，3D 超声波指纹，IP68/IP69，USB 3.2

根据官方公布的信息，iQOO 16 全球首发 2K 165Hz 三星珠峰屏，搭载三星显示 M16 发光材料，支持 1100nits 手动峰值亮度、2800nits 全局峰值亮度以及 10000nits 局部峰值亮度。这块屏幕还支持 1.24 倍 P3 色域覆盖范围，并进行逐屏色彩校准。iQOO 16 屏幕亮度均匀性提升 22%, 色彩均匀性提升 40%，同时配备自研色彩亮度补偿算法，支持子像素逐一校准，并实现 ±0.001 超高色度精度。

iQOO 16 将首批搭载高通第六代骁龙 8 超级至尊版处理器，新品将于 9 月 29 日发布。新机三色官图已经放出，主打科幻感：