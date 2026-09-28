华为联合上海电信部署超 3400 个 5G-A 3CC 基站：上行峰值达 1Gbps，下行近 4Gbps

IT之家 9 月 28 日消息，华为官方今日发文称，华为联合中国电信在上海已部署 2.1GHz+3.5GHz 5G-A 3CC 站点超 3400 站。依托 F+T 多载波聚合与大上行技术，该基站可实现上行峰值速率 1Gbps、下行峰值速率近 4Gbps。

目前，上海核心城区商圈、步行街等重点区域已实现 20Mbps 上行连续覆盖。VIP 用户可享下行 3Gbps、上行 500Mbps 峰值速率，调度优先级提升。上海电信预计，2026 年底将覆盖上海全域中心城区。

IT之家注：5G-A 即 5G-Advanced，是 5G 向 6G 演进的关键阶段；3CC 指三载波聚合，通过聚合多个频段提升速率。

上海电信表示，近点极致体验商用套餐已上线。上海松江完成 X 倍速端到端商用验证，VIP 用户速率可达普通用户 2 倍，且不影响普通用户。

同时，全场景业务差异化保障套餐已上线。2026 年在黄浦区友好用户片区，基于智能板与动态切片落地微信语音、视频会议保障。

2025 年，上海电信联合华为打造黄浦江“水陆空”立体网络，游轮端部署 CPE 与室内分布系统，上线 AI 眼镜租赁，支持多语种讲解与实时翻译。

2026 年 6 月，西岸美术馆样板点展示 AI 眼镜沉浸式看展，并对比 2.1GHz 8T8R 与 1.8GHz 4T4R 网络下豆包多模态业务响应差异。

2026 年 8 月，上海电信启动 5G-A 大上行 500Mbps 场景包试点，覆盖上海体育场、豫园、外滩。外滩上行峰值稳定超 500Mbps，100Mbps 体验满足度超 99%。

2026 年 3 月，上海电信建成全国首张 5G-A×AI 大上行商用网络。目前技术能力已就绪，面向政务、文旅、医疗等行业的商业化闭环正在构建。