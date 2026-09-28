消息称《GTA6》发售后 R 星将转战开发《黑色洛城 2》 ：瞄准 2030 年发售，以旧金山为背景

IT之家 9 月 28 日消息，4chan 匿名用户爆料称，Rockstar Games 将在《侠盗猎车手 6》（GTA 6）发售之后开发《黑色洛城》续作《黑色洛城 2》，并以 2030 年发售为目标。这一消息随后被 GTAForums 用户 Shahanshah 转发并引起激烈讨论。

爆料内容显示，《黑色洛城 2》将把故事背景从原作的洛杉矶转移至旧金山，并围绕美国历史上著名的“十二宫杀手”案件展开。爆料还称，Rockstar 计划进一步改进 MotionScan 面部捕捉技术。

该匿名爆料者此前曾准确披露《GTA 6》的部分开发信息，包括角色关系、犯罪侧写系统等内容，但这些说法并不足以证明此次《黑色洛城 2》消息属实，还请大家谨慎看待。

目前能够确认的是，Take-Two 首席执行官 Strauss Zelnick 在 2026 年 4 月谈及《黑色洛城》时曾表示，公司未来会继续考虑旗下所有 IP 的新项目，但当时没有公布任何具体作品。

另一个值得关注的背景是，Rockstar Games 于 2025 年 3 月正式收购了澳大利亚开发商 Video Games Deluxe，并将其更名为 Rockstar Australia。该工作室此前曾参与《黑色洛城》2017 年重制版、《黑色洛城：VR 档案》等项目，其创始人 Brendan McNamara 此前还创办了原《黑色洛城》开发商 Team Bondi。

因此，Rockstar 目前确实拥有一支与《黑色洛城》有直接开发经历的团队。不过，Rockstar 官方并未表示 Rockstar Australia 正在开发《黑色洛城 2》，也没有确认游戏名称、故事背景或发售时间。

IT之家注：原版《黑色洛城》由 Team Bondi 开发、Rockstar Games 发行，于 2011 年推出。Team Bondi 随后停止运营，其后续人员和项目经历了多次重组，而 Video Games Deluxe 则长期与 Rockstar 合作。

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