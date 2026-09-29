美国小镇图书馆开课教中老年人如何“告别 AI”，活动传单意外走红

IT之家 9 月 29 日消息，据《商业内幕》当地时间 27 日报道，美国纽约州北部的北查塔姆免费图书馆近期意外成为网络焦点，图书馆为即将举行的“再见，AI”活动制作了一张传单，帮助居民关闭手机或笔记本电脑中的 AI 功能。这条传单在 Facebook 迅速走红，收获超过 200 条评论和 8000 个赞。

据悉，这座小镇平时只有一座教堂、一家邮局和一座小型公共图书馆，办有借书证的读者约 800 人。

这张海报出自图书馆唯一的全职馆员希娅 · 韦尔特。她表示，活动原本只是为了回应社区居民的实际需求，没想到会吸引来自各地的关注。

北查塔姆免费图书馆每周都会提供无需预约的技术支持，今年 4 月还开过一堂“老年人 AI”课程，讲解 AI 和大语言模型的基本知识。而“再见，AI”却是另一种尝试，灵感直接来自韦尔特平时接触到的居民需求。

韦尔特透露：“来问这些问题的读者已经多到让我注意到了，尤其是 Gmail 的自动回复和自动补全，真的把很多人搞得很烦。”

活动的灵感来自另一名图书馆员汉娜 · 赛勒斯。后者曾在一本图书馆学期刊中主张：“图书馆不仅应该帮助读者接受技术，也同样应该帮助读者拒绝技术。”赛勒斯后来为读者开设了一系列免费课程，教他们关闭或避开手机和电脑上的 AI 工具，参加人数远高于其他技术课程。据其介绍，自己收到了世界各地数百名图书馆人员的联系，请求获取 PPT。

私下生活中，韦尔特承认自己多少有些排斥新技术，更喜欢使用功能机。不过，她并不坚决反对 AI，在遇到拟写提纲或撰写内容繁复的政策文本等工作时，也用过 AI 工具。“我知道有些读者会用 AI 模型，我也很愿意帮他们。我还帮他们改进过提示词，不过这种情况要少得多。更常见的是，他们从来没用过，也不想用。”

IT之家获悉，韦尔特和赛勒斯都提到，来寻求 AI 或其他技术帮助的人主要是老年人。很多人原本已经习惯使用某项服务，却被后来加入的 AI 功能弄得不知所措甚至感到烦躁。

“再见，AI”活动将在下周举行。由于 Facebook 上的反响远超预期，韦尔特也拿不准现场会来多少人。“活动是无需预约直接来，所以我有点担心会有人排队，因为我一次能帮的人毕竟有限。但我也说不准。如果真来 20 个人，我都会觉得很多。”