《生化危机：爆发夜》真人电影热映，带动《生化危机 2/4 重制版》销量大涨

IT之家 9 月 29 日消息，数据显示，扎克 · 克雷格（Zach Cregger）执导、改编自卡普空（Capcom）招牌恐怖 IP 的《生化危机：爆发夜》真人电影大获成功之后，直接带动了 PS5 平台上《生化危机 2 重制版》以及 2023 版《生化危机 4 重制版》的游戏销量上涨。

克雷格这部《生化危机》电影在各个层面都收获了巨大成功；它不但是有史以来盈利最高的一部《生化危机》改编电影，同时反过来助推了原作游戏的销售。

市场分析机构 Alinea Analytics 汇总的数据表明，在克雷格的电影登陆院线之后的一周，《生化危机 2 重制版》与 2023 版《生化危机 4 重制版》的销量迎来大幅增长。Alinea Analytics 的分析师里斯 · 埃利奥特（Rhys Elliot）在 Substack 专栏文章中写道，两款游戏在 PS5 平台的销量分别暴涨 64% 与 54%；如果把 Steam 平台的销量一并统计在内，两款游戏的销量又额外分别提升了 11% 和 14%。

在 PlayStation 平台上，两款游戏的营收更是分别飙升了 80% 与 84%。不过值得留意的是，就在克雷格的电影上映大约十天之前，卡普空已经下调了这两款游戏的售价。

埃利奥特指出，虽然前期的大幅折扣是促成这一组亮眼销售数据的主要因素，但演员奥斯汀 · 艾布拉姆斯（Austin Abrams）所饰演的布莱恩这一角色极具共情力的表演，也在电影上映之后的这一周实实在在拉动了热度，游戏在线玩家数量也随之上涨。

自 9 月 18 日之后，多款《生化危机》主力作品的每日活跃玩家都出现增长；其中《生化危机 2 重制版》涨幅最高，达到 48%，日活玩家从约 7.8 万人增长至约 11.6 万人。这一现象并不难理解，克雷格执导的这部电影的故事时间线正是与这款游戏的剧情并行发生。

2023 版《生化危机 4 重制版》玩家数量上涨 24%；《生化危机 3 重制版》上涨 25%；《生化危机：安魂曲（Resident Evil Requiem）》活跃玩家提升 20%。《生化危机：安魂曲》的游戏累计总营收近期已经突破 5 亿美元（IT之家注：现汇率约合 33.61 亿元人民币）；该游戏高达 91% 的销量来自 PlayStation 以及 Steam 平台。事实上，这款作品在 2026 年上半年还拉动了日本地区主机与 PC 端的游戏销售，整体销量上涨 13%，达到 2100 万份。