暴雪《风暴英雄》游戏时隔 6 年迎第 91 位英雄萨拉塔斯，暗示第 92 位已在路上

IT之家 9 月 29 日消息，暴雪娱乐（Blizzard）昨日（9 月 28 日）发布公告，宣布《风暴英雄》（Heroes of the Storm）游戏迎来 6 年来首位全新英雄萨拉塔斯（Xal'atath），也是该游戏第 91 位可玩英雄。

IT之家此前报道，在 2026 暴雪嘉年华活动中，暴雪宣布为该游戏加入新英雄萨拉塔斯（Xal'atath），是该作自 2020 年霍格（Hogger）上线后，时隔 6 年首位新英雄。

角色设定方面，她定位是远程刺客，技能围绕着“虚无”主题设计：

英雄类型：远程刺客

难度：中等

资源：法力值（主要），灵魂原质（次要，根据她的特性而定）

技能组：

特性：虚无箭雨。基本攻击会不断累积灵魂原质。原质满载时，对目标区域释放一连串的虚无球体，同时能自由移动。跟虚无低语任务相关。此特性会在推动进度的同时提高范围、快速充能、穿刺，并强化虚无伤害。



Q：暗影标记。施放一个大型虚无球体，被其内圈击中的敌方英雄会冠上标记。黑暗之心会移动至击中地点，并对遭标记的敌方英雄触发爆炸。



W：黑暗之心仪式。召唤会对附近敌人发出虚无能量的黑暗之心护符，该能量会追击任何被暗影标记的英雄并触发爆炸。



E：虚无步伐。在三角形的三个点之间闪现，每次停下来都会提高攻击伤害。若要改变位置或撤离战斗，可提早取消。



英雄绝技：虚无喷发。引导一道不断增长的虚无球体，发射后可宰制空间并使敌人目盲，接着对大范围区域产生爆炸。对黑暗之心施放时，会立即引发完全强化过的爆炸。



英雄绝技：虚无汇流。召唤一道传送门，狂暴的虚无爪牙会从中窜出并攻击附近的敌人。倒下的爪牙会马上替补，直到该传送门关闭或被摧毁为止。

为庆祝新英雄上线，暴雪自 9 月 28 日至 10 月 5 日开放 Twitch 专属掉落奖励。玩家观看直播满 1 小时可获 1,000 金币，累计 8 小时可解锁史诗级“致命混沌狼”坐骑。

在博文中，官方还预热后续可能会推出第 92 位英雄：