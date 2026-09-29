比亚迪西安新能源汽车动力电池项目全面建成投产，系第二代刀片电池首批生产基地

IT之家 9 月 29 日消息，据“西安发布”，位于西咸新区秦汉新城的比亚迪新能源汽车动力电池项目（西咸基地）全面建成投产。作为比亚迪布局西北的核心电池枢纽，该基地的全面投产，标志着秦汉新城智能网联汽车产业迈入新阶段。

该项目选址西咸新区 · 秦汉自动驾驶产业园，主要建设新能源汽车动力电池 Cell、Pack 生产线及相关生产生活配套。根据介绍，西咸基地不仅是第二代刀片电池的首批生产基地，也是闪充技术量产的核心载体，覆盖从电极制备到电芯成型、从模组组装到电池包集成再到系统测试的全流程，采用 MES 智能制造系统，实现智能化、高效化生产。

项目全面投产，为西安比亚迪整车制造提供了本地化的核心电池配套，进一步完善了区域新能源汽车产业链。

2025 年 10 月 17 日，西咸基地首线电芯顺利下线，从签约落地到投入生产用时仅 10 个月。2026 年 3 月，比亚迪正式发布第二代刀片电池及闪充技术，西咸基地入选第二代刀片电池首批生产基地，并实现试生产。

综合IT之家此前报道，今年 6 月，比亚迪执行副总裁何志奇透露，西咸基地的第二代刀片电池，产能一直在稳步爬坡，产线节奏越跑越顺；7 月 2 号上市的海豹 08，也在西安生产，目前量产也很顺利。

本月早些时候，比亚迪披露，进入 2026 下半年，第二代刀片电池月产能将逐步爬坡，以满足终端需求；目前闪充车型市场订单饱满，公司正持续推进产线扩产，匹配终端订单需求。

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